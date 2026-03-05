Tối 4/3, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện vừa phối hợp điều trị cho một ca bệnh đặc biệt, chưa có tiền lệ.

8 chuyên khoa quyết tâm cứu bệnh nhân ung thư đặc biệt nghiêm trọng

Đó là trường hợp của ông T.V.H. (61 tuổi), nhập viện ngày 3/2 với chẩn đoán ung thư hốc mũi tái phát. Trước đó một năm, bệnh nhân đã được phẫu thuật u ác mũi xoang và kết hợp hóa - xạ trị. Tuy nhiên, theo đặc thù của bệnh lý, khối u vẫn tiến triển nhanh và tái phát, xâm lấn nhiều cơ quan.

BSCK2 Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết, trong lần tái phát này, khối u đã phát triển rất lớn ở vùng mặt trái, xâm lấn xuyên da, lan toàn bộ nhãn cầu trái, phá hủy xương hàm trên trái, xâm nhập khẩu cái và ăn sâu vào não - một tình trạng bệnh lý cực kỳ phức tạp.

Khối u gây đau nhức dữ dội. Cơn đau buốt lan lên đầu khiến người bệnh không thể ăn và ngủ, suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Bệnh nhân bị ung thư hốc mũi tái phát, xâm lấn khắp vùng mặt (Ảnh: BV).

Trước tình trạng đặc biệt nghiêm trọng của bệnh nhân, ê-kíp khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành hội chẩn nội viện cùng các chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Mắt, Tạo hình - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Trung tâm Ung bướu, song song với việc phối hợp hội chẩn cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM.

Qua đánh giá lâm sàng và hình ảnh học chi tiết, các bác sĩ thống nhất nhận định vẫn còn khả năng can thiệp phẫu thuật nếu có sự phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng và dự trù đầy đủ các tình huống.

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp khoa Tai Mũi Họng đã phối hợp cùng ê-kíp Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương lấy hết u ở phần xương hàm trên trái và khẩu cái với trọng lượng gần 800gram. Ê-kíp khoa Mắt tiếp tục tiến hành lấy toàn bộ nhãn cầu trái của bệnh nhân, vì đã bị khối u xâm lấn hoàn toàn.

Kế đến, khoa Ngoại thần kinh phẫu thuật mở sọ lấy phần u xâm lấn não. Sau khi cắt bỏ khối u diện rộng, bệnh nhân đối diện tình trạng khuyết hổng rất lớn vùng mặt. Lúc này, ê-kíp khoa Tạo hình thẩm mỹ đã thực hiện vi phẫu chuyển vạt tự do từ chân để tái tạo cấu trúc giải phẫu.

Đặc biệt, các bác sĩ phải thực hiện đồng thời 3 thành phần tái tạo, gồm che phủ hốc mắt, tái lập vách ngăn mũi - xoang để bảo tồn đường thở của mũi và tái tạo khẩu cái nhằm ngăn cách khoang miệng với khoang mũi.

Ê-kíp điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa có 10 giờ ròng rã phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Điều "lần đầu tiên thực hiện" ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Suốt 10 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu. Nhờ kiểm soát huyết động chặt chẽ và gây mê hồi sức tối ưu, bệnh nhân đã tỉnh ngay sau phẫu thuật và được theo dõi sát sao. Thêm khoảng 2 tuần điều trị và chăm sóc tích cực, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định.

Tái khám ngày 3/3, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đi lại được, tự thở bằng mũi, nói chuyện rõ, tinh thần tốt, các vạt da sống khỏe, liền thương tốt, những cơn đau dữ dội trước đó hoàn toàn biến mất. Bệnh nhân cũng được rút sonde và có thể ăn uống bằng đường miệng bình thường.

Theo BSCK2 Hoàng Bá Dũng, đối với ung thư hốc mũi giai đoạn muộn có mức độ xâm lấn rộng, liên quan nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng vùng sọ mặt, phần lớn người bệnh thường được chỉ định điều trị giảm nhẹ vì không còn khả năng phẫu thuật triệt để. Trường hợp can thiệp được như bệnh nhân trên là rất hiếm.

Bên cạnh đó, việc phẫu thuật điều trị ung thư mũi xoang phối hợp cùng lúc rất nhiều chuyên khoa trong một ca mổ kéo dài 10 tiếng là điều lần đầu tiên thực hiện ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân ổn định sức khỏe trong ngày trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám (Ảnh: BV).

"Việc có thể huy động đồng thời nhiều ê-kíp từ các khoa để hội chẩn và phẫu thuật cùng một thời điểm giúp chúng tôi tận dụng tối đa thời gian vàng, để không chỉ rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí cho bệnh nhân mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm rủi ro và tối ưu hóa kết quả phục hồi sau mổ”, bác sĩ Dũng nói.

Qua trường hợp này, Trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người bệnh ung thư sau phẫu thuật và điều trị bổ trợ cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ. Nếu được phát hiện kịp thời, việc can thiệp sẽ thuận lợi và khả năng điều trị cao hơn.