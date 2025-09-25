7 thay đổi nhỏ vào buổi sáng giúp hạ mỡ máu tự nhiên

Cholesterol rất cần thiết cho việc xây dựng tế bào, nhưng quá nhiều cholesterol có thể gây hại. Theo WHO, cholesterol cao ước tính gây ra 2,6 triệu ca tử vong (chiếm 4,5% tổng số ca tử vong). Cholesterol cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, do đó việc kiểm soát cholesterol là rất quan trọng.

Mặc dù thuốc có thể giúp ích, nhưng việc điều chỉnh lối sống, bắt đầu từ thói quen buổi sáng (như ăn gì, uống gì, cách vận động, kiểm soát căng thẳng), có thể giúp giảm cholesterol một cách tự nhiên. Dưới đây là cách bạn có thể bắt đầu ngày mới để hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Cholesterol cao thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào (Ảnh minh họa: Times of India).

Bắt đầu ngày mới với cốc nước chanh ấm

Theo Times of India, uống nước ấm với một chút chanh tươi khi bụng đói có thể giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện quá trình chuyển hóa lipid. Chanh chứa vitamin C và chất chống oxy hóa, có thể làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Đây là một cách đơn giản nhưng sảng khoái để bắt đầu ngày mới.

Bữa sáng giàu chất xơ

Hãy bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, chẳng hạn như yến mạch, hạt chia hoặc các loại trái cây như táo và chuối vào bữa sáng. Chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol trong hệ tiêu hóa, ngăn không cho nó hấp thụ vào máu. Thói quen này không chỉ giúp giảm cholesterol xấu mà còn giúp bạn no lâu hơn.

Ăn một nắm hạt

Bạn có thể thử ăn nhẹ một phần nhỏ hạnh nhân, quả óc chó hoặc hạt lanh vào buổi sáng. Những loại hạt này giàu axit béo omega-3 và chất béo không bão hòa giúp cải thiện mức cholesterol tốt đồng thời làm giảm cholesterol xấu. Hãy nhớ chỉ ăn một nắm nhỏ vì các loại hạt rất giàu calo.

Đi bộ nhanh

Đi bộ nhanh 20-30 phút mỗi sáng có thể tác động đáng kể đến mức cholesterol. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp tăng cholesterol tốt và giúp giảm triglyceride. Đi bộ buổi sáng cũng cải thiện tuần hoàn máu và tạo tâm trạng tích cực cho phần còn lại của ngày.

Tập yoga hoặc giãn cơ

Các tư thế yoga hoặc giãn cơ nhẹ nhàng có thể làm giảm căng thẳng, một yếu tố được biết đến góp phần làm tăng mức cholesterol. Các tư thế như rắn hổ mang hoặc cây cầu kích thích tuần hoàn máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chỉ cần 10-15 phút cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Hãy chuyển sang trà xanh thay vì cà phê

Nếu bạn là người uống cà phê, hãy thử thay thế bằng trà xanh. Trà xanh chứa nhiều catechin, chất chống oxy hóa giúp giảm cholesterol xấu. Uống một tách trà xanh vào buổi sáng có thể giúp tăng cường năng lượng nhẹ nhàng đồng thời bảo vệ tim mạch.

Không ăn đồ ngọt vào buổi sáng

Hãy bỏ ngũ cốc, bánh ngọt và đồ uống có đường vào bữa sáng. Lượng đường dư thừa có thể làm tăng triglyceride và làm giảm mức cholesterol tốt. Bạn có thể thay bằng mật ong hoặc trái cây tươi để thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Healthline, nếu mức cholesterol xấu của bạn quá cao hoặc mức cholesterol tốt quá thấp, chất béo sẽ tích tụ trong mạch máu. Những cặn lắng này sẽ gây khó khăn cho việc lưu thông máu qua động mạch của bạn. Điều này có thể gây ra các vấn đề khắp cơ thể, đặc biệt ở tim và não.

Cholesterol cao thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ gây ra các tình trạng y tế khẩn cấp như một cơn đau tim hoặc đột quỵ.

Các tình trạng này thường không xảy ra cho đến khi cholesterol cao dẫn đến sự hình thành mảng bám trong động mạch. Mảng bám có thể thu hẹp động mạch nên ít máu có thể đi qua. Sự hình thành mảng bám làm thay đổi cấu trúc của lớp lót động mạch của bạn. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Xét nghiệm máu là cách duy nhất để biết liệu cholesterol của bạn có quá cao hay không. Bạn hãy yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm cholesterol sau khi bạn bước sang tuổi 20. Sau đó, hãy kiểm tra lại chỉ số này sau 4 đến 6 năm.

Bác sĩ cũng có thể đề nghị bạn kiểm tra cholesterol thường xuyên hơn nếu bạn có tiền sử gia đình mắc cholesterol cao hoặc khi bạn bị huyết áp cao, thừa cân…