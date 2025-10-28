Bệnh dại vẫn diễn biến phức tạp, 57 trường hợp tử vong

Theo Hệ thống Quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS), từ đầu năm đến nay, bệnh dại đã xuất hiện tại 157 xã thuộc 24 tỉnh, thành phố, với 323 con chó, mèo bị tiêu hủy. Toàn quốc cũng ghi nhận 57 trường hợp nghi mắc hoặc tử vong do bệnh dại ở người tại 18 tỉnh, thành.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị “Giải pháp tăng cường phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo - Hướng tới đô thị an toàn và văn minh”, diễn ra ngày 28/10.

Sự kiện do Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phối hợp với Tổ chức Soi Dog Foundation và SBCC Việt Nam tổ chức.

Các nội dung về giải pháp truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức cộng đồng... được chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Dự án thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án hướng tới không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng Bệnh (Bộ Y tế), đánh giá, phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe (One Health) đóng vai trò then chốt trong công tác phòng, chống bệnh dại, phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường.

Ông Sơn cho biết chương trình hướng tới việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thú y, y tế, chính quyền địa phương và lực lượng thực thi pháp luật nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong kiểm soát và phòng ngừa bệnh dại.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết: "Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ được nâng cao năng lực chuyên môn về phòng, chống bệnh dại, đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế bền vững".

Các nội dung về công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống bệnh dại; phối hợp liên ngành trong kiểm soát kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; đánh giá mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán, giết mổ chó, mèo với nguy cơ lây lan bệnh dại... được các đại biểu cùng thảo luận.

Ngoài ra, chương trình cũng đề cập các giải pháp truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của cộng đồng và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho các hộ kinh doanh thịt chó, mèo - nhóm được xem là có nguy cơ cao trong chuỗi lây truyền bệnh dại.