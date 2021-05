6 loại thực phẩm cần tránh nếu bạn bị gan nhiễm mỡ

Dân trí Rượu, ăn nhiều muối, thịt đỏ, đồ chiên rán… là những thực phẩm bạn cần phải tránh nếu bi gan nhiễm mỡ.

Có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ chính là gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ ảnh hưởng đến gần một phần ba người Mỹ trưởng thành và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra suy gan. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thường được chẩn đoán ở những người béo phì hoặc ít vận động và những người ăn chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn.

Một trong những cách chính để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, bất kể loại nào, là bằng chế độ ăn uống.

Bệnh gan nhiễm mỡ có nghĩa là bạn có quá nhiều chất béo trong gan của bạn. Trong một cơ thể khỏe mạnh, gan giúp loại bỏ độc tố và sản xuất mật, protein tiêu hóa. Bệnh gan nhiễm mỡ làm tổn thương gan và ngăn cản gan hoạt động tốt như bình thường.

Nhìn chung, chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm:

- Nhiều trái cây và rau

- Thực vật giàu chất xơ như các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt

- Bổ sung rất ít đường, muối, chất béo chuyển hóa, carbohydrate tinh chế và chất béo bão hòa

- Không cồn

Chế độ ăn ít chất béo, giảm calo có thể giúp bạn giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Lý tưởng nhất là nếu bạn thừa cân, bạn sẽ phải giảm ít nhất 10% trọng lượng cơ thể.

Nếu bị gan nhiễm mỡ, có những loại thực phẩm bạn nên tránh hoặc hạn chế. Những thực phẩm này thường góp phần làm tăng cân và tăng lượng đường trong máu.

Dưới đây là 6 thực phẩm bạn cần tránh:

Rượu

Rượu bia là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ cũng như các bệnh về gan khác.

Đường

Bạn nên tránh xa các loại thực phẩm có đường như kẹo, bánh quy, nước ngọt và nước hoa quả. Lượng đường trong máu cao làm tăng lượng chất béo tích tụ trong gan.

Đồ chiên rán

Đây là những thực phẩm giàu chất béo và calo.

Muối

Ăn quá nhiều muối có thể khiến cơ thể giữ nước dư thừa. Bạn hãy hạn chế natri dưới 1,5g mỗi ngày.

Bánh mì trắng, cơm và mì ống

Màu trắng thường có nghĩa là bột mì đã qua chế biến nhiều, có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhiều hơn ngũ cốc nguyên hạt do thiếu chất xơ.

Thịt đỏ

Thịt bò và thịt nguội chứa nhiều chất béo bão hòa.

Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống, để cải thiện sức khỏe gan của mình, bạn cần hoạt động nhiều hơn. Tập thể dục kết hợp với chế độ ăn uống có thể giúp bạn giảm thêm cân và kiểm soát bệnh gan. Bạn cố gắng tập thể dục ít nhất 30 phút vào hầu hết các ngày trong tuần.

Bạn cũng cần chú ý đến việc giảm cholesterol. Theo dõi lượng đường và chất béo bão hòa của bạn để giúp kiểm soát mức cholesterol và chất béo trung tính. Nếu chế độ ăn uống và tập thể dục không đủ để giảm cholesterol, hãy hỏi bác sĩ về việc dùng thuốc.

Cuối cùng bạn cần kiểm soát bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ thường xảy ra cùng nhau. Chế độ ăn uống và tập thể dục có thể giúp bạn kiểm soát cả hai tình trạng này. Nếu lượng đường trong máu của bạn vẫn cao, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giảm nó xuống.

Hà An

Theo Healthline