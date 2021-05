50 người Trung Quốc nhập cảnh "chui" ở Hà Nội âm tính với SARS-CoV-2

Dân trí Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với 46 người Trung Quốc nhập cảnh "chui" ở quận Nam Từ Liêm và 4 người khác tại quận Cầu Giấy, những người này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bên trong một căn phòng nơi nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở và sinh hoạt (Ảnh: ANTĐ).

Chiều 3/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Khổng Minh Tuấn, giám đốc CDC Hà Nội cho biết, đơn vị này đã có kết quả xét nghiệm cho 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở quận Nam Từ Liêm, và 4 người khác tại quận Cầu Giấy, kết quả những người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

"Kết quả xét nghiệm được chúng tôi hoàn thành vào sáng nay 3/5", ông Tuấn nói.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, phòng, chống dịch Covid-19 , Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội phát hiện một số người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn tạm trú trên địa bàn.

Kiểm tra đột xuất một căn hộ tại tòa nhà C3 - D'Capitale (phường Trung Hòa, Cầu Giấy), cảnh sát phát hiện 5 người Trung Quốc đang tạm trú, trong đó, 4 người nhập cảnh trái phép.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, thời gian gần đây, do Công an Việt Nam tăng cường công tác chống người nhập cảnh trái phép, các đối tượng đã thay đổi phương thức, thủ đoạn đưa người nhập cảnh "chui". Cụ thể, một đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực, visa hợp pháp, sau đó đón các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào.

Từ lời khai các đối tượng bị phát hiện tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, cảnh sát phát hiện thêm 46 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú ở 9 phòng tại chung cư Florence, ở 28 phố Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Tổng số đối tượng bị Công an Hà Nội phát hiện đến nay là 51 người, trong đó có 50 người nhập cảnh trái phép.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

