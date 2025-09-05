9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Ngày 5/9, UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai cho biết có 9 trường hợp trẻ em ăn thịt cóc và bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, chiều 3/9, 9 học sinh, tuổi từ 10 tuổi đến 14 tuổi, cùng trú tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi. Qua xác minh, khi người lớn đi làm rẫy, các em đã tự ý bắt cóc về thịt ăn.

Các học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Nắm được thông tin, UBND xã phối hợp với công an đưa 9 trường hợp đến trạm y tế xã sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai để điều trị. Nguyên nhân ban đầu là do các em đã chế biến, ăn thịt cóc nên bị ngộ độc.

Đại diện Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết các trường hợp sức khỏe đã ổn định và không có trường hợp nào nguy kịch. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ tập trung điều trị và tuyên truyền cho các bệnh nhân sự nguy hiểm khi ăn thịt cóc.

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết người dân trên địa bàn hiểu biết còn hạn chế về sự nguy hiểm của thịt cóc nên rất chủ quan.

Trong tối 4/9, UBND xã cùng đoàn thể đã xuống thôn Mook Trang để tuyên truyền, cảnh báo người dân về chất độc của thịt cóc. Đồng thời, xã cũng vận động ai đã ăn thịt cóc thì đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.