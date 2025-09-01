5 lưu ý từ bác sĩ giúp giữ sức khỏe trong kỳ nghỉ lễ

Người dân cả nước đang trải qua kỳ nghỉ lễ 4 ngày nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Kỳ nghỉ lễ dài luôn là khoảng thời gian được nhiều người mong đợi sau những ngày làm việc căng thẳng, là dịp lý tưởng để đi du lịch, thăm gia đình hoặc vui chơi cùng bạn bè.

Tuy nhiên, theo TS.BS Kiều Xuân Thy, Phó trưởng Cơ sở 3 - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, sự thay đổi về môi trường sống, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thời tiết nắng mưa thất thường càng làm gia tăng khả năng mắc bệnh truyền nhiễm, cảm cúm hay bùng phát bệnh nền.

Người dân Hà Nội đổ ra đường xem sơ duyệt diễu binh trước kỳ nghỉ (Ảnh: Minh Nhật).

Bác sĩ đưa ra một lời khuyên để người dân chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ gìn sức khỏe.

Ăn uống khoa học để bảo vệ hệ tiêu hóa và tim mạch

Trong những chuyến đi xa, thói quen ăn uống thất thường hoặc lạm dụng thực phẩm nhanh, tiện lợi nhưng thiếu an toàn dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm hay tăng mỡ máu.

Bác sĩ Thy nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa sáng, coi đây là nguồn năng lượng cần thiết để duy trì sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi và bệnh nhân tiểu đường.

Nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” cần được tuân thủ nghiêm ngặt, tránh tuyệt đối các món tái, sống hoặc hải sản không rõ nguồn gốc. Rau xanh và trái cây tươi nên được bổ sung đều đặn để cung cấp vitamin, chất xơ và tăng cường sức đề kháng.

Uống đủ nước mỗi ngày với khoảng 1,5 đến 2 lít, nhiều hơn nếu di chuyển ngoài trời nắng nóng cũng là cách hiệu quả để giữ cơ thể khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ lành mạnh như hạt, trái cây sấy hay bánh mì nguyên cám sẽ giúp duy trì năng lượng khi di chuyển đường dài.

Một số người đến sớm tranh thủ ngồi dưới ô chợp mắt để lấy lại tỉnh táo chờ đợi xem diễu binh. (Ảnh: Hà Nam)

Người có bệnh nền: Nhóm cần cảnh giác đặc biệt

Những người mắc tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, hen phế quản, bệnh gan - thận hay rối loạn lipid máu thường nhạy cảm trước sự thay đổi môi trường. Do đó, nhóm này cần chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị, hồ sơ y tế cũng như duy trì uống đúng liều và đúng giờ.

Hồ sơ y tế cơ bản như đơn thuốc gần nhất, thẻ bảo hiểm y tế và số điện thoại bác sĩ điều trị cũng nên được chuẩn bị sẵn để phòng khi cần thiết.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng phải điều chỉnh theo từng bệnh. Người tăng huyết áp và tim mạch nên ăn nhạt, tránh rượu bia và không vận động quá sức. Người tiểu đường cần chia nhỏ bữa ăn, hạn chế tinh bột và đồ ngọt, đồng thời luôn mang theo kẹo nhỏ để phòng hạ đường huyết. Người hen phế quản nên đem theo thuốc xịt cắt cơn và tránh khói bụi. Người có bệnh gan - dạ dày cần kiêng bia rượu, thực phẩm cay chua và nhiều dầu mỡ.

Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt, sốt cao hay tiêu chảy nhiều lần, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất và tuyệt đối không tự ý tăng liều hoặc dùng thuốc lạ.

Vận động hợp lý trong kỳ nghỉ

Kỳ nghỉ thường gắn liền với nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, tắm biển hay đi bộ đường dài. Để đảm bảo an toàn, bác sĩ Thy khuyên người dân cần duy trì mức vận động vừa sức, tránh gắng sức quá mức đặc biệt ở người có bệnh tim mạch và hô hấp.

Mỗi ngày, mọi người có thể tập nhẹ hoặc đi bộ 20-30 phút để tăng cường lưu thông máu. Khi di chuyển đường dài, nên đứng dậy hoặc xoay trở tay chân sau mỗi 1-2 giờ để phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu.

Giấc ngủ đủ cũng không thể thiếu, bởi đây là yếu tố giúp cơ thể phục hồi và tăng cường đề kháng.

Phòng bệnh truyền nhiễm theo mùa

Theo bác sĩ Thy, thời tiết thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh truyền nhiễm.

Cảm cúm, viêm họng, viêm phổi là các bệnh hô hấp thường gặp, có thể phòng ngừa bằng cách giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Thời tiết thay đổi có thể khiến bạn dễ mắc bệnh trong mùa lễ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh đó, mọi người cũng cần chống muỗi đốt, ngủ màn và loại bỏ nước đọng xung quanh nhà để hạn chế sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Thói quen rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cũng góp phần quan trọng trong việc phòng bệnh.

Chuẩn bị túi thuốc và vật dụng y tế

Một túi thuốc nhỏ gọn nhưng đầy đủ sẽ là “người bạn đồng hành” trong chuyến đi. Theo bác sĩ Thy, mọi gia đình nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc cơ bản như paracetamol, oresol, berberin, thuốc chống dị ứng và thuốc giảm đau nhẹ. Nếu có bệnh nền, người bệnh cũng cần mang đủ thuốc theo đơn.

Ngoài ra, nhiệt kế, băng gạc, dung dịch sát trùng, khẩu trang và dung dịch rửa tay nhanh cũng là vật dụng cần thiết. Với những chuyến đi xa, thuốc say tàu xe, viên muối bù nước, kính râm và kem chống nắng cũng là những vật dụng không thể thiếu.