4 lợi ích tuyệt vời của trà hoa cúc với sức khỏe

Trà hoa cúc cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, những hợp chất mạnh mẽ có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Trà hoa cúc cũng có tác dụng làm dịu và thư giãn, và nhiều người sử dụng nó để hỗ trợ tiêu hóa và giấc ngủ.

Có thể cải thiện giấc ngủ

Hoa cúc có một số khả năng độc đáo giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của người dùng.

Hoa cúc có chứa apigenin, một chất chống oxy hóa liên kết với một số thụ thể tế bào trong não, có thể thúc đẩy cảm giác buồn ngủ và giảm chứng mất ngủ mãn tính.

Hai tách trà hoa cúc mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ (Ảnh: Tú Anh).

Một nghiên cứu trên người cao tuổi cho thấy việc bổ sung trà hoa cúc hai lần mỗi ngày trong bốn tuần giúp cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ.

Mặc dù những phát hiện nghiên cứu hiện tại rất hứa hẹn, nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định mức độ hiệu quả của trà hoa cúc trong việc cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, uống trà hoa cúc trước khi đi ngủ chắc chắn là một việc nên thử nếu bạn gặp khó khăn khi chìm vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ.

Có thể ngăn ngừa một số loại ung thư

Các chất chống oxy hóa có trong trà hoa cúc đã được chứng minh là có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc một số loại ung thư.

Hoa cúc chứa chất chống oxy hóa apigenin. Trong các nghiên cứu, apigenin đã được chứng minh là có khả năng chống lại các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tiêu hóa, ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư cổ tử cung.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên 537 người thấy rằng những người uống trà hoa cúc 2-6 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp thấp hơn những người không uống.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Uống trà hoa cúc có thể giúp hạ đường huyết.

Sử dụng trà hoa cúc có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào tuyến tụy. Tuyến tụy khỏe mạnh là vô cùng quan trọng vì nó sản xuất insulin, hormone chịu trách nhiệm vận chuyển đường từ máu vào tế bào.

Một nghiên cứu trên 50 người tham gia mắc bệnh tiểu đường. Họ phát hiện ra rằng uống trà hoa cúc hai lần mỗi ngày trong 4 tuần có tác dụng trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chỉ số lipid máu và cải thiện chức năng của thận.

Mặc dù trà hoa cúc không thể thay thế thuốc nếu bạn bị tiểu đường, nhưng nó có thể là một thực phẩm bổ sung hữu ích trong việc hỗ trợ kiểm soát bệnh lý của bạn.

Có lợi cho tim mạch

Trà hoa cúc chứa flavone, một nhóm chất chống oxy hóa. Theo nghiên cứu, flavonoid có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm LDL, còn được gọi là cholesterol "xấu".

Một nghiên cứu khác cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường uống trà hoa cúc đã giảm nồng độ mỡ máu và LDL trong cơ thể. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh hiệu quả của trà hoa cúc trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch.