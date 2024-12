8 thói quen có thể khiến bạn mất 20 năm tuổi thọ

8 thói quen sống không lành mạnh

Theo The Independent, nghiên cứu cho thấy, việc thiếu tập thể dục, sử dụng opioid (thuật ngữ chỉ một số chất tự nhiên, có nguồn gốc từ cây thuốc phiện và các chất tương tự bán tổng hợp, tổng hợp) và hút thuốc có tác động tiêu cực lớn nhất đến tuổi thọ, có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn 30-45%.

Căng thẳng, uống rượu quá độ, chế độ ăn uống kém và chất lượng giấc ngủ kém đều liên quan đến việc tăng khoảng 20% nguy cơ tử vong.

Và việc thiếu các mối quan hệ xã hội tích cực là thói quen thứ tám được đề cập và có liên quan đến việc tăng 5% nguy cơ tử vong.

Trong khi đó, một nghiên cứu riêng biệt cho thấy việc kết hợp dầu ô liu vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do chứng mất trí. Các nhà nghiên cứu cho biết, tiêu thụ hơn nửa thìa dầu ô liu mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 28% nguy cơ tử vong do tình trạng này, so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi ăn dầu.

Các phát hiện từ cả hai nghiên cứu đều được trình bày tại Nutrition 2023, cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ được tổ chức tại Boston.

Nghiên cứu xem xét thói quen lối sống đã sử dụng dữ liệu từ hồ sơ y tế và bảng câu hỏi được thu thập từ năm 2011 đến năm 2019 từ 719.147 người.

8 thói quen giúp kéo dài tuổi thọ

Đồng thời, nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông có cả 8 thói quen lành mạnh - bao gồm hoạt động thể chất cao và không hút thuốc - ở tuổi 40 sẽ được dự đoán sống lâu hơn trung bình 24 năm so với những người đàn ông không có bất kỳ thói quen nào trong số này và đối với phụ nữ là thêm 21 năm.

Các nhà khoa học thực sự ngạc nhiên về mức độ có thể đạt được khi áp dụng một, hai, ba hoặc tất cả 8 yếu tố lối sống.

Các phát hiện nghiên cứu cho thấy việc áp dụng lối sống lành mạnh rất quan trọng đối với cả sức khỏe cộng đồng và sức khỏe cá nhân. Ngay cả khi bạn chỉ thay đổi một chút ở độ tuổi 40, 50 hoặc 60, thì nó vẫn có lợi.

Theo CNBC, 8 thói quen, được liệt kê theo thứ tự bắt đầu từ tác động lớn nhất đến tuổi thọ, bao gồm:

- Tập thể dục.

- Không lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid.

- Tránh khói thuốc.

- Quản lý mức độ căng thẳng.

- Tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh.

- Không say rượu.

- Ưu tiên giấc ngủ ngon.

- Duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực.

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện của họ làm nổi bật vai trò của các yếu tố lối sống trong việc góp phần gây ra các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2 và bệnh tim dẫn đến tàn tật và tử vong sớm.

Trong nghiên cứu về dầu ô liu, các nhà khoa học đã phân tích các bảng câu hỏi về chế độ ăn uống và hồ sơ tử vong được thu thập từ hơn 90.000 người Mỹ trong ba thập kỷ, trong đó có 4.749 người chết vì chứng mất trí.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc thay thế chỉ một thìa bơ thực vật và sốt mayonnaise bằng lượng dầu ô liu tương đương mỗi ngày có liên quan đến việc giảm khoảng 8 đến 14% nguy cơ tử vong do chứng mất trí.

Tiến sĩ Anne-Julie Tessier, Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan ở Mỹ, cho biết, nghiên cứu củng cố các hướng dẫn về chế độ ăn uống khuyến nghị sử dụng các loại dầu thực vật như dầu ô liu và cho thấy rằng những khuyến nghị này không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà còn có khả năng hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Lựa chọn dầu ô liu, một sản phẩm tự nhiên, thay vì chất béo như bơ thực vật và sốt mayonnaise thương mại, là một lựa chọn an toàn và có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ gây tử vong.

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên sử dụng dầu ô liu thay vì chất béo chế biến hoặc chất béo động vật có xu hướng có chế độ ăn uống lành mạnh hơn nói chung.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Tessier lưu ý rằng mối quan hệ giữa dầu ô liu và nguy cơ tử vong do chứng mất trí nhớ trong nghiên cứu này không liên quan đến chất lượng chế độ ăn uống nói chung.

Nghiên cứu này là nghiên cứu quan sát và không chứng minh rằng dầu ô liu là nguyên nhân làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ gây tử vong.