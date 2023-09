4 cha con bị chém dã man khi làm ruộng: Nạn nhân chịu hàng loạt vết thương

Tối 23/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị 4 trường hợp bị tấn công khi đang làm ruộng, xảy ra tại huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) ngày 22/9.

Theo đó, các bệnh nhân là L.V.C. (60 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) cùng 3 người con trai là L.H.C. (38 tuổi), L.T.C. (36 tuổi) và L.T.Ch. (33 tuổi) nhập viện cấp cứu vào khoảng 15h chiều 22/9.

Thời điểm nhập viện, ông C. trong tình trạng có nhiều vết thương ở ngón thứ 4 của tay trái, như đứt gân gấp nông sâu, đứt gân duỗi bán phần, gãy nền đốt. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy kín đầu dưới xương quay phải, gãy kín đầu ngoài xương đòn trái.

Bệnh nhân được các bác sĩ cắt lọc, xuyên kim, khâu gân, nẹp cố định ngón tay bị tổn thương.

Còn người con trai 38 tuổi của ông C. nhập viện trong tình trạng có vết thương vai phải, đứt gân cơ dưới gai, gân duỗi ngón 2 tay phải, gãy vắt chỏm xương bàn tay, được cắt lọc và khâu gân.

Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho 4 cha con bị chém khi đang làm ruộng (Ảnh: Hoàng Lê).

Người con 36 tuổi bị thương trật hở khớp ngón tay và vết thương đùi phải, rách 1 phần cơ căng mạc đùi. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân xuyên kim và nẹp bột ngón tay, khâu lại vết thương đùi.

Riêng người con 33 tuổi có nhiều vết thương và đứt gân duỗi các ngón 2, 3, 4 của bàn tay phải. Ngoài ra, bệnh nhân còn gãy đốt 2 ngón tay, có vết thương ở ngực trái. Với trường hợp này, ekip điều trị đã cắt lọc, gắn kim khớp và nẹp các ngón tay bị thương, khâu gân, xử lý vết thương ngực.

Hiện tại, cả 4 bệnh nhân trên đang được theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 12h ngày 22/9, ông L.V.C. (60 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) cùng 3 con trai đến khu vực ấp 1, xã Tân Thành (đoạn giáp ranh) để làm đất chuẩn bị gieo sạ lúa.

Do có tranh chấp đất từ trước, ông C. và một người phụ nữ xảy ra lớn tiếng. Gần 1 giờ sau, một nhóm khoảng 10 thanh niên chạy xe máy cầm theo dao, mã tấu và hung khí tự chế xuống khu vực ruộng gây sự. Những người này lao vào chém 4 cha con ông C. nhiều nhát rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Thủ Thừa đang tiến hành điều tra vụ việc.