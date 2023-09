Hơn 1.000 người vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu dịp lễ, hàng chục ca ngộ độc

Thông tin trên được Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết vào sáng 5/9, tại bảng số liệu hoạt động chuyên môn dịp nghỉ lễ vừa qua.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1/9 đến 4/9), tổng số trường hợp nhập cấp cứu tại đơn vị là 1.089 ca ở cả nội khoa và ngoại khoa. Trong đó, nội khoa chiếm 666 trường hợp.

Về ngoại khoa, nhập cấp cứu nhiều nhất là tại khoa Thần kinh (172 người), kế đến là khoa Tổng quát (115 ca), Chỉnh hình (66 ca), Lồng ngực - Mạch máu, Tiết niệu, Tai mũi họng...

Có 95 trường hợp được cấp cứu chuyển mổ. Trong đó, 3 khoa có hàng chục bệnh nhân trong trường hợp này là Tổng quát (45 ca), Chỉnh hình (35 ca) và Thần kinh (15 ca).

Về tình hình tai nạn, tổng cộng 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 220 trường hợp bị tai nạn giao thông, khiến 73 người bị chấn thương sọ não.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Kế đến, có 45 ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt, 25 ca do đả thương đâm chém. Đáng chú ý, có 5 trường hợp phải vào cấp cứu do tự tử và 15 ca ngộ độc với nhiều nguyên nhân (do thuốc, rắn rết, ong đốt...).

Không có ca nào ngộ độc do thức ăn, nước uống hoặc bị tai nạn liên quan đến pháo nổ, chất nổ khác vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu dịp này.

Về lượng máu sử dụng, tổng cộng 4 ngày lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy dùng 510 đơn vị máu (loại đơn vị 350ml) để cứu các bệnh nhân. Đến sáng 5/9, đơn vị này còn hơn 4.700 đơn vị máu.