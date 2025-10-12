3.000 người chạy bộ vì bệnh nhân ung thư

Từ 5h sáng, gần 3.000 vận động viên đã có mặt tại Hồ Tây, thử sức với 3 cự ly 3km, 5km và 10km. Đặc biệt, giải chạy có sự tham gia của nhiều "chiến binh" từng chiến thắng ung thư, nhiều em nhỏ.

Các vận động viên tham gia giải chạy "Hành trình tiếp sức" (Ảnh: Trần Hà).

Mỗi cá nhân có thể chia sẻ, đồng hành với người bệnh qua nhiều hình thức như: Đăng ký tham gia chạy theo cự ly phù hợp gây quỹ hỗ trợ người bệnh; hỗ trợ trực tiếp qua tài khoản Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần II do Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức, nhằm gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Tham gia giải chạy, chị Vũ Hoàng Anh (56 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, chị từng là một bệnh nhân ung thư vú. Chị đã điều trị ung thư vú tại khoa Nội 6, Bệnh viện K được hơn 3 năm.

"Trước đó năm 2022, khi bác sĩ chẩn đoán tôi mắc ung thư vú phải điều trị phẫu thuật, hóa trị, tôi đã từng rất lo lắng. Được các bác sĩ động viên, tôi đã trải qua quá trình điều trị.

Tôi từng tham gia rất nhiều giải chạy để rèn luyện sức khỏe và tinh thần thoải mái hơn sau mỗi bước chạy. Tôi chắc chắn sẽ là vận động viên trung thành của giải chạy "Hành trình tiếp sức" các năm sau, tiếp tục rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn, tôi luôn tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng ung thư", chị Hoàng Anh chia sẻ.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, giải chạy “Hành trình tiếp sức” không chỉ là sự kiện thể thao thông thường do Bệnh viện và các đơn vị phát động, mà là một hành trình dài thắp lên nhiều hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến bệnh nhân ung thư.

Toàn bộ số tiền thu được từ giải chạy cũng như tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm được công bố và chuyển trực tiếp tới Quỹ Ngày mai tươi sáng để chia sẻ với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Qua giải chạy sáng nay, tổng số tiền hỗ trợ bệnh nhân ung thư là hơn 901 triệu đồng.

GS.TS Trần Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K trao số tiền hơn 901 triệu đồng tới Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư (Ảnh: Trần Hà).

"Giải chạy không chỉ là hoạt động rèn luyện thể thao lành mạnh, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình của yêu thương và sẻ chia, là nhịp cầu kết nối những trái tim yêu thương đến với các bệnh nhân ung thư nghèo, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực sống vượt qua mọi khó khăn trong hành trình chữa bệnh”, GS Quảng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bệnh viện K chung tay ủng hộ 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của hai cơn bão số 10, 11 vừa qua.