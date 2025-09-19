Hội Ung thư Việt Nam hợp tác AstraZeneca nâng cao năng lực điều trị ung thư

Sự kiện có sự tham dự của PGS.TS Bùi Diệu - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, ông Atul Tandon - Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các lãnh đạo bệnh viện ung bướu trên toàn quốc.

PGS.TS Bùi Diệu - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam chia sẻ tại Lễ ký kết (Ảnh: Phương Vy).

Thống kê của Globocan năm 2022, Việt Nam ước tính có 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Trong đó, dẫn đầu là ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng với tỷ lệ mắc mới và tử vong gia tăng theo từng năm.

Thực trạng này đòi hỏi việc đẩy mạnh công tác chẩn đoán và nâng cao chất lượng điều trị ung thư ngày càng trở nên cấp thiết.

Trước đó, từ năm 2018, 2020, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cho các bệnh lý ung thư phổ biến trên tại Việt Nam, mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu quả khám, điều trị và chăm sóc cho người bệnh ung thư tại Việt Nam.

Nhu cầu về năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học của chuyên viên y tế trong lĩnh vực ung thư cũng đang ngày càng được chú trọng để bắt kịp xu hướng y học chính xác của thế giới.

Hợp tác giữa Hội Ung thư Việt Nam và AstraZeneca hướng tới việc đẩy nhanh tiến trình chuẩn hóa và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn lâm sàng mới nhất theo xu hướng quốc tế, phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Dự kiến trong năm 2025-2026, Hội Ung thư Việt Nam cùng với các bệnh viện ung bướu trên cả nước dự kiến xây dựng và cập nhật các “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” cho từng bệnh lý ung thư. Hướng dẫn này sẽ được trình lên Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh - Bộ Y tế để phê duyệt thành hướng dẫn quốc gia về chẩn đoán và điều trị, áp dụng rộng rãi cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Ông Atul Tandon - Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam - chia sẻ sự tin tưởng vào hợp tác toàn diện giữa AstraZeneca và Hội ung thư Việt Nam (Ảnh: Phương Vy).

Với thế mạnh của Hội chuyên ngành ung bướu quy tụ các chuyên gia hàng đầu cả nước, cùng với kinh nghiệm sâu rộng của AstraZeneca - một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ung thư từ chẩn đoán đến điều trị, Hội Ung thư Việt Nam và AstraZeneca sẽ tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm sau đây:

Hợp tác chiến lược trong thúc đẩy công tác cập nhật hướng dẫn chuyên môn liên quan chuyên ngành ung bướu.

Xây dựng và triển khai các chương trình hội nghị hội thảo khoa học, cập nhật thông tin y khoa, nâng cao năng lực chuyên môn của các chuyên viên y tế lĩnh vực ung bướu.

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hỗ trợ công tác xuất bản của tạp chí Ung thư học Việt Nam; truyền thông giáo dục sức khỏe.

Đồng hành hỗ trợ Hội Ung thư Việt Nam tổ chức các Hội nghị phòng chống Ung thư thường niên hoặc hỗ trợ Hội viên của Hội Ung thư tham gia cập nhật kiến thức chuyên môn tại các Hội nghị Ung thư trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ ký kết, PGS.TS.BS Bùi Diệu - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam đánh giá: “Thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội phát triển toàn diện và chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực then chốt, hướng tới mục tiêu mang lại những tiến bộ đột phá trong điều trị ung thư, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh và nâng tầm vị thế ngành ung bướu Việt Nam trên bản đồ y học khu vực”.

Ông Atul Tandon - Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam nhấn mạnh: “Việc ký kết hợp tác với Hội Ung thư Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của AstraZeneca tại Việt Nam với sứ mệnh thúc đẩy khoa học để xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc ung thư toàn diện, từ đó góp phần thay đổi thực hành y khoa và cuộc sống của những người bệnh ung thư.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang đến những thay đổi có ý nghĩa trong điều trị ung thư, hướng đến mục tiêu chung - biến ung thư không còn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, từ đó đóng góp vào việc xây dựng nền y tế Việt Nam bền vững hơn”.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội ung thư Việt Nam và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam (Ảnh: Phương Vy).

Trong những năm qua, AstraZeneca Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng hệ sinh thái hợp tác toàn diện trong lĩnh vực ung bướu, khẳng định cam kết lâu dài với nền y tế và sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Thông qua quan hệ đối tác chiến lược với các bệnh viện và cơ sở đào tạo hàng đầu như Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Đại học Y Dược TPHCM… AstraZeneca Việt Nam đã triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị cho đội ngũ y bác sĩ.

Đồng thời, công ty phối hợp chặt chẽ với các hội và bệnh viện trong công tác tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế và hội thảo chuyên môn, kết nối chuyên gia trong nước với xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm ngành ung bướu Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực y tế chuyên sâu.