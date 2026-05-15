3 thay đổi nhỏ mỗi ngày giúp sống thọ hơn

Theo CNN, việc kết hợp những thay đổi trong chế độ ăn uống, giấc ngủ và tập thể dục không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn làm tăng tuổi thọ khỏe mạnh.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí eClinicalMedicine đã xem xét gần 60.000 người tham gia từ Anh, Scotland và Wales trong UK Biobank, một nghiên cứu sức khỏe dài hạn, được theo dõi trong trung bình 8 năm.

Người tham gia cung cấp thông tin về chế độ ăn uống của họ, bao gồm cả thực phẩm chế biến sẵn, như đồ uống có đường. Một nhóm nhỏ trong số đó cũng đeo đồng hồ đeo tay cung cấp các phép đo khách quan hơn về mức độ vận động và giấc ngủ.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu y tế này và sử dụng nó để hình thành các kịch bản lý thuyết về tuổi thọ và sức khỏe được cải thiện, được định nghĩa là số năm không mắc các bệnh như tim mạch, chứng mất trí nhớ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đái tháo đường tuýp 2.

Tập thể dục được xem là "thần dược" của tuổi trẻ ()

“Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các hành vi lối sống như một tổng thể chứ không phải riêng lẻ,” tác giả chính của nghiên cứu, Nick Koemel, nghiên cứu viên về hoạt động thể chất, lối sống và sức khỏe cộng đồng của Đại học Sydney ở Camperdown, Úc, cho biết.

Sử dụng mô hình khoa học, Koemel và nhóm của ông phát hiện ra rằng chỉ cần kết hợp thêm 5 phút ngủ, 2 phút hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh (chẳng hạn như đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang) và thêm một nửa cốc rau mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ thêm một năm.

Tuy nhiên, kết quả dự đoán này chỉ dành cho những người có chế độ ăn uống cực kỳ kém, ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm và chỉ tập thể dục khoảng 7 phút mỗi ngày. Ngoài ra, chỉ khi mức độ cải thiện lối sống đủ lớn, kết quả mới có ý nghĩa rõ ràng.

“Tất cả những lợi ích được báo cáo trong nghiên cứu này đều mang tính lý thuyết. Chúng tôi không thể khẳng định tác động nhân quả trực tiếp từ các mô hình lối sống. Do đó, những phát hiện này nên được hiểu là những lợi ích dự kiến ​​hoặc được dự đoán trong điều kiện biến đổi hành vi giả định, chứ không phải là tác động đã được xác nhận của một biện pháp can thiệp”, Koemel nói.

Lợi ích lớn nhất về tuổi thọ - 9,35 năm - và tuổi thọ khỏe mạnh - 9,46 năm - đạt được khi kết hợp thêm 42 đến 103 phút tập thể dục và ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày, đồng thời ăn một chế độ ăn uống cực kỳ lành mạnh bao gồm cá, ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây.

Tăng vận động - yếu tố quan trọng nhất

Việc tăng cường vận động cùng với chế độ ăn uống tác động tích cực nhiều nhất đến tuổi thọ.

Lý giải điều này, Bác sĩ tim mạch dự phòng Andrew Freeman, Giám đốc Phòng ngừa và Chăm sóc sức khỏe tim mạch tại National Jewish Health ở Denver, cho biết, tập thể dục là "thần dược" của tuổi trẻ.

Bạn nên đặt mục tiêu tập thể dục đều đặn, không quá gắng sức, kết hợp cả rèn luyện sức mạnh và tim mạch từ 20 đến 30 phút mỗi ngày. Lời khuyên này không thay đổi qua hàng thập kỷ nghiên cứu.

Lợi ích lớn nhất đến từ việc kết hợp

Theo Koemel, sự cải thiện kết hợp về giấc ngủ, hoạt động thể chất và chế độ ăn uống có liên quan đến tuổi thọ dài hơn, ngay cả khi mọi người vẫn mắc một số bệnh mãn tính sau này trong cuộc sống.

Nghiên cứu cho thấy ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm và chế độ ăn uống tốt có liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ thêm gần 4 năm và sức khỏe thêm 3 năm.

Tập ​​thể dục ở mức độ vừa phải (từ 23 đến 42 phút mỗi ngày), ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm và chế độ ăn uống chất lượng cao có liên quan đến việc cải thiện tuổi thọ thêm 7 năm và sức khỏe tốt hơn 6 năm.

“Điều này không phải về số phút tuyệt đối bạn tập thể dục hay ngủ hoặc số lượng bông cải xanh bạn ăn. Điều quan trọng là đảm bảo tất cả những việc bạn làm trong cuộc sống đều hướng tới sức khỏe tốt hơn”, BS Freeman nói.

Không cần những thay đổi quá lớn, chỉ cần điều chỉnh nhỏ mỗi ngày trong giấc ngủ, vận động và chế độ ăn cũng có thể giúp bạn sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là duy trì đều đặn những thói quen tốt theo thời gian.