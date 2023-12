Năm 2024: Thay đổi lối sống với 5 bài học từ những người trường thọ

Chế độ ăn uống khoa học và đa dạng

Chế độ ăn uống đa dạng và cân đối đã được liên kết với tuổi thọ cao và sức khỏe vững mạnh.

Một nghiên cứu công bố trong tạp chí "The New England Journal of Medicine" chỉ ra rằng, chế độ ăn uống đa dạng, bao gồm nhiều loại rau củ, trái cây, hạt ngũ cốc và nguồn protein như cá và thịt gia cầm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và tiểu đường.

Điểm độc đáo nhất trong chế độ ăn của người Okinawa là đồ tươi mỗi ngày với nhiều rau củ quả (Ảnh: Getty).

Okinawa (Nhật Bản) là ngôi nhà của những người phụ nữ sống thọ nhất thế giới. Họ tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến từ đậu nành trong các bữa ăn và siêng năng vận động.

Điểm độc đáo nhất trong chế độ ăn của người Okinawa là đồ tươi mỗi ngày với nhiều rau củ quả. Thực vật được trồng hoàn toàn tự nhiên. Cư dân cũng ăn thịt, nhưng đa phần là hải sản và là hải sản mới đánh bắt.

Tuổi thọ trung bình của người dân ở bán đảo Nicoya, Costa Rica là 85. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân ở đây có khả năng sống qua tuổi 100 cao gấp 3,5 lần so với các nước khác.

Theo Fortune, cư dân của Nicoya, Costa Rica, đã thường xuyên thưởng thức ba món ăn là đậu, bí và ngô trong ít nhất 6.000 năm.

Những thực phẩm có nguồn gốc thực vật này là nguồn cung cấp protein chi phí thấp và thiết thực đã phục vụ cư dân Nicoya cho đến tuổi già. Nó cũng không có cholesterol, chất béo bão hòa như thịt đỏ.

Tăng cường vận động thể chất

Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chứng minh rằng việc thường xuyên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong sớm và cải thiện sức khỏe tim mạch. Việc vận động đều đặn cũng được liên kết với giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì.

Tập luyện thể dục, thể thao cường độ nhẹ, chẳng hạn như đi bộ nhanh có thể cải thiện đáng kể việc kiểm soát huyết áp ở những người bị tăng huyết áp, cải thiện một số thông số trao đổi chất và các yếu tố nguy cơ ở bệnh tiểu đường...

Loại bỏ các áp lực

Những người sống thọ đặt việc tránh stress là yếu tố quan trọng hơn hết thảy. Điều đó không có nghĩa là họ không có cuộc sống căng thẳng, nhưng sự khác biệt là ở chỗ những người khôn ngoan này đã học cách thích nghi.

Những người sống thọ đặt việc tránh stress là yếu tố quan trọng hơn hết thảy (Ảnh: Getty).

Họ không để stress chi phối bản thân. Thay vì dành thời gian ám ảnh về những khía cạnh mà họ không thể kiểm soát, những người trăm tuổi làm chủ nghệ thuật bước tiếp trong cuộc sống.

Nghiên cứu từ Viện Tim và Phổi Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, thiền có thể giúp giảm huyết áp và cortisol (hormone stress).

Việc giảm stress thông qua các phương pháp như thiền và yoga cũng đã được liên kết với giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tăng cường kết nối xã hội

Nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rằng, mối quan hệ xã hội mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và cải thiện tâm lý.

Vùng Okinawa ở Nhật Bản cũng nổi tiếng với môi trường xã hội tích cực và mối quan hệ gia đình mạnh mẽ.

Coi trọng giấc ngủ

Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (National Institutes of Health - NIH) chỉ ra rằng, việc duy trì thói quen ngủ đủ giấc và chất lượng giúp cải thiện chức năng tâm thần và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giấc ngủ kém làm rối loạn nhịp sinh học quyết định chu kỳ thức ngủ của cơ thể. Nó ảnh hưởng đến quá trình tái tạo tế bào, cân bằng nội tiết và hội chứng chuyển hóa. Giấc ngủ ngon ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe mãn tính như đái tháo đường, trầm cảm và béo phì, do đó rất cần thiết cho sức khỏe tốt.