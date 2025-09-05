3 loại nước được chuyên gia Mỹ khuyên dùng để sống thọ: Việt Nam có sẵn

Không phải những loại thực phẩm đắt đỏ hay liệu pháp chăm sóc sức khỏe xa xỉ, 3 loại đồ uống quen thuộc dưới đây được các chuyên gia y học Mỹ đánh giá có thể góp phần giúp con người sống thọ.

Điều thú vị là chúng đều có nhiều ở Việt Nam.

“Chúng ta không chỉ cần sống lâu, mà còn cần sống khỏe”, TS Erin Barrett, bác sĩ y khoa tốt nghiệp Đại học Harvard chia sẻ.

Theo bà, nước, thứ tưởng chừng đơn giản nhất, lại là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc duy trì sức khỏe tế bào, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và điều hòa năng lượng.

TS Michaela Robbins, chuyên gia y học chức năng và lão hóa nổi tiếng tại Mỹ, bổ sung: “Một số loại đồ uống không chỉ cung cấp nước, mà còn mang theo những hợp chất sinh học có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể thải độc, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa”.

Từ kinh nghiệm điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hai chuyên gia đã thống nhất 3 loại nước nên trở thành “người bạn đồng hành” mỗi ngày nếu muốn sống khỏe và sống thọ.

Điều đáng mừng là người Việt có thể tiếp cận cả 3 loại nước này một cách dễ dàng.

Sinh tố quả mọng: “Bữa sáng trường thọ”

Sinh tố quả mọng được ví như “liều thuốc chống lão hóa tự nhiên” (Ảnh: Getty).

Không chỉ là món giải khát đầy màu sắc, sinh tố quả mọng, đặc biệt là từ việt quất, mâm xôi và dâu tây, được ví như “liều thuốc chống lão hóa tự nhiên”.

Những loại quả nhỏ bé này chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa, hai yếu tố góp phần làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

TS Michaela Robbins khuyến khích mọi người bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố quả mọng kết hợp sữa hạnh nhân để tăng cường canxi, protein và chất béo lành mạnh.

Đây không chỉ là cách giữ vóc dáng mà còn góp phần bảo vệ da, duy trì cân nặng ổn định, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Sinh tố quả mọng cũng hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ viêm mãn tính, vốn là căn nguyên của nhiều bệnh nguy hiểm.

Trà xanh và trà đen: “Thức uống sống lâu” từ thiên nhiên

Những người uống trà xanh, trà đen hoặc trà ô long thường xuyên có nguy cơ mắc tiểu đường và các biến chứng liên quan thấp hơn đáng kể (Ảnh: Getty).

Một tách trà mỗi sáng là một trong những bí quyết sống khỏe được giới khoa học hiện đại công nhận.

Cả trà xanh và trà đen đều chứa polyphenol và flavonoid là những hợp chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm tổn thương tế bào, tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ thần kinh.

Nghiên cứu công bố năm 2019 cho thấy, những người uống trà xanh, trà đen hoặc trà ô long thường xuyên có nguy cơ mắc tiểu đường và các biến chứng liên quan thấp hơn đáng kể.

Việc duy trì uống trà đều đặn còn giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, hỗ trợ giảm mỡ máu và huyết áp.

Trà xanh đặc biệt nổi bật trong việc hỗ trợ trao đổi chất và ngăn ngừa béo phì, trong khi trà đen giúp ổn định huyết áp và điều hòa lượng đường trong máu. Đây là lý do nhiều chuyên gia gọi trà là “thuốc bổ không cần kê đơn” của người sống thọ.

Cà phê đen: Giảm tử vong sớm

Hợp chất chống oxy hóa trong cà phê góp phần giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim (Ảnh: Getty).

Cà phê đen nếu dùng đúng cách và không thêm đường, sữa đặc có thể trở thành đồng minh giúp tăng tuổi thọ.

Theo TS Robbins, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cà phê lâu dài có thể giảm tới 30% nguy cơ tử vong sớm. Cà phê cũng thúc đẩy tiết dopamine và serotonin, những chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ chống trầm cảm và tăng chất lượng cuộc sống.

Một nghiên cứu vào năm 2023 cho thấy, người kết hợp uống 2 tách trà và 2 tách cà phê mỗi ngày có tỷ lệ tử vong do ung thư thấp hơn 21%.

Ngoài ra, hợp chất chống oxy hóa trong cà phê góp phần giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường tuýp 2, ung thư gan và các vấn đề về gan như xơ gan hoặc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Ở Việt Nam, cà phê rang xay nguyên chất không pha tạp rất dễ tìm thấy, từ các quán truyền thống đến hệ thống siêu thị.

Điều quan trọng là nên chọn cà phê sạch, uống vừa phải (khoảng 2 tách mỗi ngày) và tránh uống khi đói hoặc quá muộn vào buổi tối để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.