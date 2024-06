2 tuần sau khi đá bóng, thiếu niên 17 tuổi bị tràn dịch màng tim nguy kịch

T.B.M. (17 tuổi, quê Thái Nguyên) vào cấp cứu tại một bệnh viện ở TPHCM trong tình trạng nặng ngực, khó thở, ho khan.

Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý nền hay vấn đề hô hấp gì trước đó. Tuy nhiên cách nhập viện hai tuần, M. xuất hiện các tình trạng trên sau khi đi đá bóng trở về nhà. Theo thời gian, triệu chứng đau ngực khó thở ngày càng tăng.

Bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám, đo điện tim đồ, sau đó chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm tim. Dựa theo kết quả siêu âm tim, ekip điều trị chẩn đoán bệnh nhân bị tràn dịch dưỡng trấp màng ngoài tim và có dấu hiệu đè sụp thất phải.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Nhận thấy đây là trường hợp bệnh diễn tiến cấp tính, dễ gây nên hiện tượng chèn ép tim cấp, dẫn đến sốc và ngừng tim, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện chọc hút dịch màng ngoài tim, dưới hướng dẫn của siêu âm. Phương pháp này nhằm mục đích giải áp, đưa tim về trạng thái hoạt động bình thường thuận lợi, tránh tái lập tình trạng cũ.

Quá trình thực hiện thủ thuật, ekip mổ đã chọc ra 750ml dịch trắng đục và đặt dẫn lưu dịch. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn, không còn đau ngực và khó thở.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Chiêu Phát, Trưởng khoa Nội Tim mạch cho biết, tràn dịch dưỡng trấp màng ngoài tim (dịch trắng đục như mỡ) là thể bệnh rất hiếm gặp và nguy hiểm, do tổn thương ống dẫn bạch huyết ở ngực.

Khi tình trạng dịch ở màng ngoài tim tăng lên gây chèn ép tim cấp tính (trái tim như đang bơi đuối sức trong bể bơi), các buồng tim không thể giãn nở, máu không về tim được và tim co bóp không hiệu quả. Hậu quả là người bệnh tụt huyết áp, có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ chọc hút dịch màng ngoài tim cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Khi phát hiện tình trạng nếu trên, nếu điều trị bằng cách chọc dẫn lưu dịch, dùng thuốc kết hợp chế độ dinh dưỡng kiêng ăn mỡ mà không đỡ, dịch tái phát nhiều, bệnh nhân phải can thiệp nội mạch để bít lỗ rò của ống ngực, hoặc có thể phải phẫu thuật mở ngực xử lý.

Do đó, sau khi can thiệp nội mạch, bệnh nhân trên đã được các chuyên gia hội chẩn để sẵn sàng cấp cứu trong tình huống cần thiết. Tuy nhiên sau 7 ngày điều trị và theo dõi sát tại khoa Nội tim mạch, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định, dịch tái lập ít, nên không cần phải can thiệp hay phẫu thuật.

Hiện tại, bệnh nhân có thể đi lại sinh hoạt gần như bình thường, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm vài tuần nữa.