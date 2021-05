"2 đau - 1 vàng" cảnh báo ung thư gan đang âm thầm phát triển

Dân trí Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2020, trên thế giới có 900.000 ca ung thư gan mới.

Điều đáng sợ hơn nữa là ung thư gan được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", giai đoạn đầu rất khó phát hiện, hầu hết các bệnh ung thư gan đều chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn giữa và cuối, lúc này khó khăn trong việc điều trị đã tăng lên rất nhiều, và tỷ lệ tử vong của bệnh nhân cũng rất cao.

Trên thực tế, khi bị ung thư gan sẽ có những tín hiệu cảnh báo phát ra ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Nếu nắm bắt được dấu hiệu của bệnh ung thư gan và điều trị kịp thời thì tỷ lệ sống của người bệnh có thể được cải thiện rất nhiều.

Có bệnh ung thư gan, cơ thể sẽ có biểu hiện "2 đau và 1 vàng":

Đau bụng trên bên phải

Vùng bụng trên bên phải là vị trí của gan, nếu xuất hiện các cơn đau ở vị trí này thì nên đề phòng bệnh gan xuất hiện.

Bản thân gan không có dây thần kinh đau, sở dĩ cơ thể con người có cảm giác đau là do ảnh hưởng của nang gan lên lớp ngoài của gan. Nếu có khối u trong gan , nó có thể gây viêm và to khiến gan to ra. Khối u có thể chèn ép vào nang gan gây đau.

Đau vai

Khi bị đau vai, nhiều người nghĩ ngay đến vai bị căng cứng do vận động mạnh nhưng thật ra đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Theo các chuyên gia, ung thư gan cũng có thể gây ra bệnh đau vai gáy. Điều này là do khi khối u gan tăng lên, nó có thể xâm lấn cơ hoành bên gần gan, sau đó ảnh hưởng đến dây thần kinh vai, gây đau.

Cơn đau do ung thư gan gây ra thường là cơn đau lan tỏa và kèm theo triệu chứng yếu vai.

Da và màng cứng chuyển sang màu vàng

Bệnh nhân ung thư gan do chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến chức năng trao đổi chất. Ví dụ, khả năng chuyển hóa bilirubin của gan sẽ bị ảnh hưởng, khiến hàm lượng bilirubin trong máu tăng cao.

Trong trường hợp này, bệnh nhân có thể xuất hiện vàng da, biểu hiện chủ yếu là vàng da, vàng củng mạc, nếu có triệu chứng này thì phải chủ động đến bệnh viện.

Những nguyên tắc cần nhớ để phòng ngừa ung thư gan

Cần tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với những người có nguy cơ cao bị ung thư gan. Những trường hợp này bao gồm: nhiễm virus viêm gan B hoặc viêm gan C, uống quá nhiều rượu, viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan do nhiều nguyên nhân khác, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư gan.

Để phòng ngừa những bệnh lý liên quan đến gan, đặc biệt là ung thư gan, bác sĩ khuyên bạn nên nói không với rượu bia. Rượu có thể gây xơ gan. Người uống càng nhiều rượu bia, sức thải qua gan càng lớn và nguy cơ mắc ung thư càng cao. Chính vì vậy, không uống rượu bia có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Đồng thời, không hút thuốc lá, tránh xa môi trường có khói thuốc. Thuốc lá cũng được đưa vào danh sách những thành phần có tác động tiêu cực đến gan và gây hại đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Tiêm phòng vắc xin viêm gan B cũng có vai trò rất quan trọng. Nhiễm virus viêm gan B mạn tính khiến người bệnh dễ bị xơ gan và tiến triển thành ung thư gan. Mặc dù hiện đã có vắc xin nhưng do hiểu biết của người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi còn nhiều hạn chế nên không khám sức khỏe định kỳ, không tiêm phòng vắc xin đầy đủ.

Người dân cũng cần duy trì cân nặng hợp lý; điều trị bệnh tiểu đường tích cực. Những người mắc tiểu đường (đặc biệt là tiểu đường type 2) có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp khoảng 2 lần so với những người bình thường.

Minh Nhật

Tổng hợp