Sản phụ nặng 178kg sinh con an toàn

Ngày 15/8, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thông tin, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ nặng 178kg, mang nhiều bệnh lý.

Trước đó, chị N.T.D. (28 tuổi, quê Phú Thọ) được Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương với chẩn đoán: Thai con so 37 tuần, béo phì, tiền sản giật, đái tháo đường.

Sản phụ nặng tới 178kg, kèm theo loạt bệnh tăng huyết áp, đáo tháo đường, tiền sản giật, đối mặt với nhiều nguy cơ khi sinh đẻ (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Khai thác bệnh sử, chị D. bị rối loạn chuyển hóa dẫn đến việc tăng cân mất kiểm soát. Trước khi mang thai, chị nặng khoảng 140kg và tăng thêm 38kg trong thai kỳ.

Với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, sản phụ không thể sinh thường. Ngay với sinh mổ, sản phụ cũng đối mặt với nhiều nguy cơ trong gây mê, phẫu thuật và hồi sức sau mổ.

Chiều 13/8, ca mổ lấy thai cho sản phụ được tiến hành, do trì hoãn có thể làm xấu thêm tiên lượng cho mẹ và thai.

ThS.BSCKII Bạch Minh Thu - Phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức cho biết: “Việc gây tê màng cứng cho bệnh nhân rất khó khăn, do lớp mỡ dày làm mất mốc giải phẫu, khoảng cách từ da tới khoang dưới nhện quá lớn, kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài do đó nguy cơ thất bại gây tê vùng là rất cao dù có hỗ trợ của siêu âm.

Khi sử dụng máy siêu âm để xác định giải phẫu chúng tôi ghi nhận khoảng cách này lên tới hơn 11cm - vượt qua chiều dài tối đa của kim gây tê khá nhiều”.

Ngay lập tức, ê-kíp quyết định chuyển sang phương án gây mê nội khí quản, dù việc gây mê tiềm ẩn nhiều rủi ro như không thông khí được sau khi sản phụ đã được gây mê và không còn khả năng tự thở...

Đặc biệt, sản phụ có cân nặng quá lớn, nên khả năng dự trữ oxy của sản phụ là rất kém, có nguy cơ sụt giảm oxy máu nhanh và trầm trọng.

Em bé 3,4kg chào đời an toàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ê-kíp gây mê đã tiến hành khám tiền mê cẩn thận, đánh giá kĩ tình trạng hô hấp, đường thở và các vấn đề có liên quan khác để có thể đưa ra phương án gây mê hiệu quả, an toàn, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương tiện, máy móc cho tình huống phát sinh.

BSCKII Đặng Quang Hùng - Phó Trưởng khoa Sản bệnh lý - người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết, ca mổ cho sản phụ đầy khó khăn, vì thành bụng rất dày gây khó khăn cho quá trình tiếp cận cơ tử cung và lấy thai.

"Bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và biến chứng sau mổ cũng tăng đáng kể. Trong mổ do khối mỡ thành bụng lớn và thai chèn ép làm tăng nguy cơ tai biến tim phổi", BS Hùng cho biết.

Sau gần 1 giờ phẫu thuật, bé trai nặng 3,4 kg chào đời an toàn. Tuy nhiên, về phía mẹ mặc dù huyết động ổn định nhưng vẫn còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ về hô hấp nên được theo dõi sát sao tại phòng hậu phẫu.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân có trọng lượng cơ thể lớn, tỉ lệ mỡ cao làm cho các dung tích lồng ngực bị hạn chế, khả năng di động của lồng ngực kém kèm theo cơ hoành bị đẩy lên cao khiến cho việc dự trữ oxy của bệnh nhân rất kém, nguy cơ xẹp phổi và giảm thông khí sau khi rút nội khí quản là rất cao.

Sau quá trình theo dõi chặt, hiện sản phụ đáp ứng tốt và đủ điều kiện và chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu tiếp tục theo dõi thêm.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa nên được khám và tư vấn trước khi mang thai, xây dựng kế hoạch kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết, chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý.

Trong thai kỳ cần khám định kỳ đúng lịch, tuân thủ dinh dưỡng - vận động theo hướng dẫn chuyên môn và trao đổi sớm với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường (phù, tăng cân nhanh, đau đầu, rối loạn thị giác, tăng huyết áp…).