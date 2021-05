Không chỉ rượu, những yếu tố sau cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan

Dân trí Chúng ta đều biết rằng uống quá nhiều bia rượu sẽ gây hại cho gan. Tuy nhiên ngoài rượu, còn rất nhiều yếu tố khác gây bệnh về gan.

Lá gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể. Tất cả các chất vào cơ thể đều phải qua gan vào máu rồi mới đến các bộ phận khác. Gan giữ vai trò quan trọng đối với hàng trăm hoạt động sống của cơ thể tuy nhiên gan rất dễ bị tổn thương do thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại. Thống kê cho thấy hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 2 tỷ người mang nguy cơ mắc các bệnh về gan vì nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do uống quá nhiều rượu.

Lý do rượu là nguồn phổ biến gây bệnh gan là vì sau khi được hấp thụ, phần lớn rượu được chuyển hóa ở gan. Do đó, nếu uống rượu với lượng quá nhiều, gan sẽ bị quá tải do không sản xuất kịp đủ số lượng enzyme chuyển hóa giải độc rượu. Hậu quả là rượu bị ứ lại trong cơ thể và gây độc cho nhiều cơ quan nội tạng mà gan là cơ quan đầu tiên, cũng là cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Điển hình cho các bệnh nghiêm trọng về gan do rượu gây ra là gan nhiễm mỡ, xơ gan mãn tính, viêm gan, thậm chí ung thư gan.

Tuy nhiên, không chỉ rượu bia mà còn rất nhiều yếu tố khác là nguyên nhân gây bệnh gan cần chú ý đề phòng, đáng kể là:

Béo phì

Những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh gan rất cao và có khả năng liên quan nhiều đến xơ gan và suy gan. Ở những người béo phì, lượng mỡ thừa trong cơ thể có xu hướng tích tụ trong gan, gây gan nhiễm mỡ.

Muối

Chế độ ăn quá nhiều muối không phải là một chế độ ăn khoa học, lành mạnh. Việc ăn nhiều muối rõ ràng không tốt cho sức khỏe nói chung và cho chức năng gan nói riêng. Ăn quá nhiều muối rất dễ gây gan nhiễm mỡ khi muối khiến chất lỏng tích tụ nhiều trong gan gây mỡ và làm sưng gan.

Hút thuốc lá

Hút thuốc lá luôn được khuyến cáo là hành động gây hại cho sức khỏe.

Mặc dù việc hút thuốc không ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan, nhưng các hóa chất độc hại trong khói thuốc lá có thể gây ra các tổn thương không hồi phục cho các tế bào gan khi các chất này làm tăng stress oxy hóa khi được vận chuyển đến gan.

Bệnh tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc các bệnh về gan cao (tỷ lệ khoảng 50%) vì hàm lượng insulin trong máu cao ở những người này khiến họ dễ tăng cân, béo bụng và dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ.

