Sáng 7/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị 18 trường hợp nghi bị ảnh hưởng do hít phải khí clo. Phần lớn bệnh nhân là nhân viên làm việc tại một công ty; ngoài ra còn có 2 trường hợp là mẹ và con.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương tổ chức thăm khám, phân loại tình trạng bệnh nhân và triển khai các biện pháp xử trí, điều trị theo đúng quy trình chuyên môn.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Vũng Tàu (Ảnh: Q.Đ).

Các bệnh nhân đang được theo dõi sát dấu hiệu lâm sàng, đặc biệt là tình trạng hô hấp, đồng thời được chăm sóc và điều trị tích cực bởi đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, kịp thời tổ chức hội chẩn chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết, nhằm đảm bảo công tác điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Cách đây vài ngày, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng tiếp nhận điều trị 93 trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì vỉa hè bán trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu), tính đến ngày 6/3.

Một trường hợp đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì bán ở phường Vũng Tàu (Ảnh: BV).

Hầu hết các bệnh nhân vào viện với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn ói... Trong đó, 84 trường hợp nhập viện điều trị nội trú và 9 trường hợp khác có biểu hiện nhẹ, nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà. Đáng chú ý, có hàng chục nạn nhân là trẻ em.

Trong vụ việc ngộ độc thực phẩm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (quận 4 cũ) cũng ghi nhận 1 ca nhập viện điều trị nội trú. Hiện bệnh nhân đã ổn, giảm tiêu chảy và hạ sốt.