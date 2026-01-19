Xử phạt người đàn ông mời khách Tây sử dụng ma túy ở phố cổ Hà Nội

Ngày 18/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết Công an phường Hoàn Kiếm vừa xử phạt ông H.Q.K. (53 tuổi, lao động tự do ở Hà Nội) 2,5 triệu đồng về hành vi mời khách nước ngoài sử dụng ma túy.

Theo đó, thời gian qua, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh một người đàn ông Việt Nam tiếp cận, mời du khách nước ngoài sử dụng ma túy tại khu vực phố cổ Hà Nội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh du lịch thủ đô.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục C04, đã chỉ đạo tổ công tác của Cục phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Công an phường Hoàn Kiếm xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, cảnh sát xác định người đàn ông trong clip là ông K..

Ông K. mời khách nước ngoài sử dụng ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lời khai, trước đây, ông K. từng là tài xế taxi, thường xuyên tiếp xúc với du khách nước ngoài tại khu vực phố cổ. Nhận thấy một số du khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, khoảng 2 tuần trở lại đây, ông K. thường xuyên xuất hiện tại khu vực này với mục đích tiếp cận khách du lịch nước ngoài để mời chào.

Ông K. khai thường dùng các từ ngữ như “weed coke MDMA” nhằm tạo lòng tin, sau đó đưa khách đến các cơ sở massage để hưởng hoa hồng. Người đàn ông này cho biết không trực tiếp mua bán ma túy và không biết địa điểm cung cấp ma túy.

Cơ quan chức năng xác định K. chưa có tiền án, tiền sự. Kết quả test nhanh cho thấy người này âm tính với các chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã làm việc, nhắc nhở chủ cơ sở massage có liên quan, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường du lịch.