Người phụ nữ giấu ma túy trong bao thuốc lá, ném bỏ khi gặp cảnh sát

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Mai Châu vừa bắt quả tang một trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bà Đ.T.L. bị bắt quả tang khi đang cất giấu ma túy trong bao thuốc lá (Ảnh: Công an xã Mai Châu).

Trước đó, Công an xã Mai Châu phối hợp với Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) tổ chức tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch trên địa bàn.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện bà Đ.T.L. (SN 1962, trú tại xã Mai Châu) đi bộ từ nhà theo hướng xóm Suối Rút - xóm Đậu, trên tay cầm một vỏ bao thuốc lá màu vàng, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu bà L. dừng lại để làm rõ, tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, người này bất ngờ ném vỏ bao thuốc lá xuống nền bê tông trước cửa một hộ dân gần đó.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra vỏ bao thuốc lá vừa bị ném bỏ, phát hiện bên trong có gói nilon màu đen, chứa 2 viên nén màu hồng và một số mảnh vụn màu hồng, nghi là chất ma túy.

Số ma túy mà L. cất giấu bị thu giữ (Ảnh: Công an xã Mai Châu).

Làm việc với cơ quan công an, bà L. khai nhận, 2 viên nén màu hồng và các mảnh vụn nêu trên là ma túy, do bà cất giữ để sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật theo đúng quy định, đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm việc.