Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn xe, gây mất trật tự trong đêm

Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, truy xét nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường của phường Chiềng Cơi.

Nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe không gắn biển số trong đêm (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, khoảng 22h ngày 21/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy thành đoàn, gây mất trật tự trong đêm trên các tuyến đường của phường Chiềng Cơi, nên đã vào cuộc xác minh.

Tới ngày 22/3, cảnh sát đã làm rõ và xử lý 13 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm nêu trên.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm chủ yếu với các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không gắn biển số xe. Trong đó có 9 trường hợp không gắn biển số, 3 trường hợp dùng khẩu trang che biển số và 1 trường hợp sử dụng biển số giả.

Ngoài ra, nhóm người trên còn có hành vi dàn hàng ngang, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông. Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc, đối tượng theo quy định của pháp luật.