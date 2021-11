Xử lý hàng chục thanh niên lạng lách, đánh võng trong đêm

Dân trí Hàng chục thanh niên tổ chức lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm trong đêm vừa bị lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Thanh Hóa phối hợp với công an địa phương xử lý.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian hơn một tháng, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh này về cao điểm tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương bắt, xử lý 565 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hàng chục "quái xế" bị bắt giữ và xử lý (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong đó, có 6 nhóm, 35 trường hợp lạng lách, đánh võng, tạm giữ 207 phương tiện, phạt tiền hơn 300 triệu đồng. Điển hình vụ xử lý 50 "quái xế" vào đêm ngày 13/11 vừa qua.

Cụ thể vào khoảng hơn 19h ngày 13/11, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa nhận được tin báo có nhiều tốp thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên Đại lộ ven biển, Quốc lộ 47 và các nút giao thông Quốc lộ 4A, 4B, 4C, thuộc địa bàn xã Quảng Hùng (thành phố Sầm Sơn), lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Sầm Sơn đã kịp thời có mặt, phối hợp triển khai các phương án tuần tra và ngăn chặn, bắt, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Phương tiện của các đối tượng được đưa về trụ sở công an để xử lý (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong buổi tối ngày 13/11, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Sầm Sơn đã ngăn chặn và bắt, xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, với các lỗi vi phạm chủ yếu như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không gắn biển số xe, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng...

Hầu hết các trường hợp vi phạm nêu trên đều có độ tuổi rất trẻ (sinh từ năm 2006 đến năm 2002). Do ham chơi, đua đòi nên vào buổi tối thường tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

