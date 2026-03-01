Xông vào trụ sở công an quay video, hò hét vì thông tin bịa đặt

Ngày 1/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin trưa 26/2, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo của người dân về vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn xã.

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Hai nhóm thanh niên, với khoảng 35 đối tượng, đã tụ tập, mang theo hung khí, có hành vi gây rối trật tự công cộng trên tỉnh lộ 520E, đoạn qua địa phận xã Thanh Phong.

Đối tượng Lô Văn Khánh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lương Văn Mạnh (SN 2008, trú tại thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong) là đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên thuộc địa bàn xã Thanh Lâm (cũ). Nhóm này điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm đánh nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Hòa (cũ), khiến một người bị thương.

Công an xã Thanh Phong đã triệu tập Lương Văn Mạnh cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhận thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật, nhằm trốn tránh trách nhiệm, Lô Văn Khánh (SN 2000, trú tại thôn Làng Xằm), người trực tiếp tham gia vụ đánh nhau đã bịa đặt và thông báo cho người nhà các đối tượng khác với nội dung: “Trong quá trình làm việc, Công an xã Thanh Phong đã đánh các đối tượng bị triệu tập đến ngất xỉu tại trụ sở”.

Các đối tượng trong vụ việc gây rối trật tự công cộng được đưa về làm việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khoảng 23h cùng ngày, người thân và một số đối tượng đã tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép đối với lực lượng chức năng. Sự việc gây hoang mang dư luận, ảnh hướng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh toàn bộ nội dung vụ việc.

Các đối tượng bị triệu tập trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Chiều 27/2, trong quá trình Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Thanh Phong triệu tập một số đối tượng để làm việc, 2 đối tượng Lô Văn Bắc (SN 1988) và Lò Văn Trọng (SN 1994), cùng trú tại thôn Làng Xằm, đã có hành vi xông vào trụ sở Công an xã, tự ý quay video, hò hét, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Đến ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan; tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ; đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định.