Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trung Đức (33 tuổi) và 19 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Bị cáo Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo hồ sơ, từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt. Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả,...

Bị cáo Đức quản lý chung các văn phòng ở TPHCM, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động. Đức cũng truyền cảm hứng thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh.

Bị cáo Bùi Trung Đức (giữa) - đồng phạm trong vụ án Mr Pips (Ảnh: Công an cung cấp).

Bộ phận nhân sự, kiểm tra đơn hàng (checkbill) và pháp lý được Phó Đức Nam - Mr Pips, giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo.

Nhân viên bán hàng (sale) được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4-5%, tùy số tiền sale lừa được từ khách.

Nhân viên bán hàng đều là người trẻ, 20-30 tuổi, không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng đa phần đều đã có kinh nghiệm dụ dỗ khách hàng.

Để moi tiền, các nhân viên bán hàng dùng máy tính đã cài sẵn ứng dụng "Zoiper Free", gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện, không được gọi điện hình ảnh (videocall) cho khách để tránh bị phát hiện.

Khi khách bắt đầu đam mê một mã, nhân viên bán hàng sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc. Các nhân viên bán hàng đưa ra thông tin mã này sẽ tăng hoặc giảm mạnh để khách nâng vốn lên bắt xu hướng.

Nếu khách không đồng ý nâng vốn thì sale sẽ vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục chụp tài khoản cao để khách tiếc. Việc này cứ lặp lại vài lần, khách sẽ bắt đầu nâng dần vốn lên...

Các nhân viên bán hàng được đào tạo để "làm cho khách rối" sau đó cắt, đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý, bắt buộc phải có vốn thêm.

Các nhân viên bán hàng cũng giả vờ tham gia góp vốn với khách khi tài khoản nguy hiểm để khách cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn với khách hàng,...

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips Phó Đức Nam sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Các bị cáo "rửa tiền" bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT...

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã chứng minh được 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng.