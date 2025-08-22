Xác minh tố cáo vay 800 triệu đồng, sau 6 năm trả gần 58 tỷ vẫn chưa hết nợ

Ngày 22/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa thụ lý xác minh trình báo của bà L.T.N.A. (41 tuổi, ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) về việc bị đe dọa đòi nợ.

Theo phản ánh của bà A., từ năm 2019, bà nhiều lần vay tiền, tổng 800 triệu đồng của ông N.M.Đ. (31 tuổi, hàng xóm) để kinh doanh, với mức lãi ban đầu là 6.000 đồng/triệu/ngày.

Khi chậm trả lãi, bà A. bị cộng dồn lãi vào gốc và tiếp tục bị tính lãi theo số tiền mới, đồng thời bị buộc vay theo hình thức "bốc bát họ", với lãi suất 6.000-10.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 219-635%/năm) để đáo nợ.

Bà A. nhập viện sau khi uống 400 viên thuốc ngủ (Ảnh: NVCC).

Đến nay, sau khoảng 6 năm, bà A. cho biết số tiền đã trả cho ông Đ. lên tới gần 58 tỷ đồng, nhưng theo cách tính của ông Đ., "nợ gốc" của bà vẫn còn 8,4 tỷ đồng.

Theo bà A. phản ánh, mỗi khi chậm trả tiền, bà và gia đình bị khủng bố tinh thần, tạt sơn, chất bẩn vào nhà. Do quá áp lực, ngày 24/7 vừa qua bà A. đã uống hơn 400 viên thuốc ngủ tự vẫn.

Sự việc may mắn được phát hiện sớm, bà N.A. được đưa đi cấp cứu.

Sau khi ra viện, bà A. đã lập vi bằng, sao kê những giao dịch cũng như những hành động của ông Đ. và trình báo tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.

Chiều 20/8, bà A. đã tới trụ sở công an để làm việc.

Theo nguồn tin, cảnh sát sẽ làm rõ nguồn tiền, xác minh lý do uống thuốc ngủ của bà A. để phục vụ công tác điều tra.