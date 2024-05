Giám đốc Công an Vĩnh Phúc kêu gọi tố giác "tín dụng đen", cho vay lãi nặng

"Đây là 2 loại tội phạm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, gây mất an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Mặc dù đã đấu tranh mạnh nhưng một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động với hình thức biến tướng và hoạt động tinh vi hơn", thư của Đại tá Thân Văn Hải nêu.

Theo ông Hải, các loại tội phạm này nếu không được giải quyết triệt để sẽ là nguyên nhân phát sinh ra các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác như giết người, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố, đe dọa tinh thần, đe dọa giết người,…

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Thân Văn Hải (Ảnh: Thu Hằng).

Đặc biệt, theo ông Hải, ma túy hiện nay đã và đang là hiểm họa lớn cho xã hội, gây nguy hại cho sức khỏe, làm suy thoái hóa nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình…

Người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa; nhiều loại mới đã xuất hiện và len lỏi vào trong các cuộc vui của giới trẻ.

Với phương châm "đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm", Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, mạnh dạn, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các đối tượng phạm tội nói chung và tội phạm liên quan đến "tín dụng đen - cho vay lãi nặng", sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nói riêng.

Công an cũng mong muốn được người dân cung cấp, tố giác các tổ chức, cá nhân có biểu hiện bảo kê, tiếp tay hoặc làm ngơ để tội phạm hoạt động tại địa bàn cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định bố trí lực lượng thường trực 24/24h để theo dõi, tiếp nhận tố giác tội phạm và bảo đảm bí mật, danh tính cá nhân cung cấp thông tin.

Một đối tượng cho vay lãi nặng bị Công an Vĩnh Phúc xử lý trong thời gian qua (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

"Các trường hợp công dân cung cấp thông tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội, căn cứ quy định pháp luật sẽ được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng bằng hình thức phù hợp", Đại tá Thân Văn Hải nêu trong thư.

Thông tin tố giác có thể gọi tới số điện thoại Trực ban Công an tỉnh Vĩnh Phúc (069.2621.112); Trực ban hình sự Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (069.2621.238); Trực ban hình sự Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (060.2621.236).

Người dân cũng có thể gửi email Congan@Vinhphuc.gov.vn hoặc trang Zalo OA "Công an tỉnh Vĩnh Phúc" để gửi thư tố giác, phản ánh.