Triệu tập nhóm thanh, thiếu niên Nam Định mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết đã triệu tập nhóm thanh, thiếu niên (tuổi từ 14 đến 19, thường trú tại TP Nam Định và huyện Vụ Bản), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 18/3, do có mâu thuẫn, nhóm thanh, thiếu niên ở TP Nam Định và huyện Vụ Bản đã chuẩn bị hung khí (gồm dao, kiếm...) đi giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh, thiếu niên Nam Định bị triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an tỉnh Nam Định).

Khi đến điểm hẹn, nhóm thanh thiếu niên TP Nam Định gặp một nhóm thanh niên đang di chuyển trên quốc lộ 21 (thuộc địa phận xã Nam Điền, huyện Nam Trực). Do nhầm tưởng là nhóm thanh niên có mâu thuẫn nên cả nhóm đã khiêu khích và dùng hung khí tấn công.

Phát hiện tấn công nhầm nhóm, các đối tượng đã đi xe máy về khu vực bờ hồ Vị Xuyên (TP Nam Định), tụ tập, lạng lách gây rối trên các tuyến đường và dùng kiếm chém vào phần đuôi xe máy của một người đi đường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Nam Phong, Công an xã Mỹ Tân (TP Nam Định) và Công an xã Nam Điền (huyện Nam Trực) đã vào cuộc xác minh danh tính, triệu tập nhóm thanh, thiếu niên đến làm việc.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục triệu tập, làm việc với các đối tượng có liên quan, thu hồi tang vật, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.