Vụ vợ chồng làm chả chứa chất độc ở Đà Nẵng: Xử lý tang vật như thế nào?

Ngày 1/1, Công an thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc phát hiện cơ sở sản xuất gần 1 tấn chả chứa hàn the tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ).

Liên quan đến vụ việc này, nhiều bạn đọc nêu thắc mắc về việc vật chứng trong vụ án là gần 1 tấn chả các loại (bò, heo…), đây là thực phẩm không thể lưu trữ lâu, vì vậy cơ quan chức năng xử lý ra sao?

Gần 1 tấn chả dương tính với hàn the là vật chứng của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Luật sư Trần Hậu (Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng) nhận định, việc sử dụng hàn the trong thực phẩm là vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, thực phẩm có chứa hàn the trong vụ việc này (chả) là một trong những vật chứng trong vụ án. Vật chứng không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của ngành y tế, không sử dụng được, do đó phải bị tịch thu và tiêu hủy.

Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trung bình cơ sở vi phạm nêu trên sản xuất khoảng 30kg chả/ngày, còn lượng sản phẩm bán ra thị trường, công an đang tiếp tục xác minh.

Về phương án tiêu hủy số chả vi phạm, vị đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định xử lý vật chứng, tiếp đó thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng để quyết định tiêu hủy số thực phẩm vi phạm trên bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu).

Như Dân trí đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Phạm Xu Tý (chủ cơ sở), ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Võ Thị Tuyệt (vợ Tý) để điều tra vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

UBND quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo phòng, ban chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Phạm Xu Tý. Cơ sở này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vào ngày 22/4/2021.