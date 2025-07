Tạm giữ hình sự Ngân "Baby"

Ngày 13/7, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) đã bàn giao Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 2003, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cùng hồ sơ cho Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền.

Ngân "Baby" sau khi bị người dân khống chế, bàn giao cho công an (Ảnh: Công an phường Thành Vinh).

Trước đó, vào tối 11/7, người phụ nữ này có hành vi ném đá vào trụ ATM và ô tô đậu trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh), bị người dân khống chế, bàn giao Công an phường Thành Vinh.

Bước đầu, Công an phường Thành Vinh xác định, tối 11/7, sau khi rời quán kem trên đường Lê Hồng Phong, Ngân không khởi động được xe máy của mình. Nghĩ có người phá xe, Ngân chửi bới và dùng đá ném vào trụ ATM và ô tô đậu bên đường, gây ra một số thiệt hại.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Nguyễn Thị Hoàng Ngân có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hoàng Ngân để làm rõ cách hành vi kể trên.

Một ô tô vỡ kính do Ngân ném đá (Ảnh: Công an phường Thành Vinh).

Nguyễn Thị Hoàng Ngân còn được biết đến với cái tên Ngân "Baby". Cô gái này dấn thân vào con đường nghệ thuật với vai trò vũ công, thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện và quán bar.

Sau đó, Ngân "Baby" chuyển sang làm TikToker, người mẫu và có một số vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội như múa trong bể cá ở quán bar, thực hiện các video nhảy múa gợi cảm trên bãi biển, đứng trên phố đi bộ với tấm biển “nếu mệt quá, hãy ôm Ngân "Baby"”...

Cô cũng từng gây sốc khi tuyên bố tuyển người yêu với mức chu cấp 50 triệu đồng mỗi tháng hay công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ.