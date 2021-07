Vụ thầy hiệu trưởng bị sát hại: Công an lặn tìm điện thoại bị lấy cắp

Dân trí Để thu thập chứng cứ vụ án, sau khi nghi phạm khai vứt điện thoại xuống bàu nước, lực lượng công an phải lặn xuống tìm chứng cứ.

Chiều 20/7, Công an Quảng Nam cho hay, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Trung Tạ B.D. trong vụ "giết người" xảy ra ngày 9/7 tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Lực lượng Công an Quảng Nam lặn xuống bàu tìm điện thoại của nạn nhân.

Đến sáng nay, 20/7, lực lượng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng thợ lặn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình tiến hành lặn tìm điện thoại mà đối tượng chiếm đoạt sau khi sát hại thầy Thống.

Theo lời khai ban đầu của D., trên đường trở về thị trấn Hà Lam sau khi gây án, do điện thoại của thầy Thống liên tục có cuộc gọi đến khiến đối tượng lo lắng nên đã vứt xuống bàu Hà Kiều - bàu nước ở thị trấn Hà Lam để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điện thoại của nạn nhân đã được tìm thấy (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Như Dân trí đã đưa tin, sau 10 ngày tập trung lực lượng triển khai đồng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, sàng lọc, xác minh các đối tượng nổi về hình sự, ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, đến chiều 19/7, Ban Chuyên án Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt giữ nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng ở huyện Thăng Bình.

Nghi phạm là Nguyễn Trung Tạ B.D. (SN 2006), trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; tạm trú tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Bước đầu, nghi phạm khai nhận hành vi sát hại thầy giáo Nguyễn Nhất Thống (SN 1966) - cố hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào chiều 9/7.

Nguyên do khi nghi phạm D. đột nhập vào nhà thầy Thống để trộm cắp tài sản thì bị thầy Thống phát hiện, nên D. đã chống trả và dùng dao đâm nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Công Bính