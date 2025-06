Vụ thanh niên bị dọa chém ở cây xăng: Triệu tập, bắt giữ 28 người liên quan

Ngày 10/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã triệu tập, bắt giữ 28 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ một người bị dọa chém, hành hung, kéo lên xe máy ở cây xăng phường Quán Bàu (thành phố Vinh).

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, thời gian qua, một số thanh, thiếu niên trú tại huyện Nghi Xuân và thành phố Vinh lập nhóm lấy mật hiệu “nhóm 52”.

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc tại cây xăng Quán Bàu bị công an triệu tập, bắt giữ (Ảnh: Hậu Nguyễn).

Nhóm này thường xuyên mang hung khí, vỏ chai bia, sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát chạy trên các tuyến đường ở thành phố Vinh, sẵn sàng gây sự, tấn công người khác nếu thấy "ngứa mắt".

Tối 7, rạng sáng 8/6, “nhóm 52” bị nhóm thanh niên có hộ khẩu trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) gây sự nên quay xe, dồn ép một người của nhóm đối phương vào khu vực kho thuộc cây xăng phường Quán Bàu. Tại đây, nhóm này có hành vi đấm đá, dùng mã tấu dọa chém và kéo nạn nhân lên xe máy.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng xác minh, triệu tập những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Nhóm người có hành vi tấn công, đe dọa, ép một thanh niên lên xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại cơ quan công an, 2 nhóm đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Trong 28 thanh, thiếu niên được triệu tập, nhiều người chưa đủ 16 tuổi. Phòng Cảnh sát Hình sự đang hoàn tất thủ tục xử lý nhóm thanh, thiếu niên này về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, thời gian qua, nhóm thanh, thiếu niên có hộ khẩu tại huyện Nghi Xuân và nhiều thanh, thiếu niên có hộ khẩu tại Nghệ An thường xuyên lập hội, sử dụng xe máy, gây ra một số vụ gây rối trật tự công cộng, làm hư hỏng tài sản và gây thương tích cho người khác.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Tổ 373 Công an tỉnh Nghệ An, công an các địa phương đã triệu tập, bắt giữ 44 đối tượng liên quan đến các hành vi kể trên.