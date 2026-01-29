Vụ thảm án trong nhà nghỉ (kỳ 1): 19 nhát dao đoạt mạng

Những vệt máu loang khắp hai tầng nhà

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 12/9/2013, bà N.T.L. đến nhà nghỉ Hồng Anh, thuộc thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên, để dọn dẹp.

Đến nơi, bà L. thấy cánh cửa sắt nhà nghỉ đang hé mở nên bước vào. Bà cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Đoán là bà chủ nhà nghỉ đi mua đồ ăn sáng cho chồng như mọi khi, còn ông chủ vẫn đang ngủ, nên bà L. vào dọn dẹp như ngày thường.

Sau khi dọn dẹp xong tầng 1, bà L. tiếp tục làm tầng 2. Khi vừa bước chân lên đến cầu thang, bà L. phát hiện trên sàn có vệt máu dài và ngửi thấy mùi tanh nồng. Lên đến tầng 2, bà L. thấy máu loang lổ khắp nơi, chảy ra từ phòng 201.

Quá hoảng sợ, bà L. chạy xuống tri hô mọi người đến ứng cứu. Khi mọi người chạy lên phòng 201 kiểm tra thì kinh hãi phát hiện ông N.V.T. (SN 1957 - chủ nhà nghỉ) đã tử vong với rất nhiều vết đâm trên cơ thể. Vợ ông T. bà N.T.C. (SN 1956) được phát hiện nằm thoi thóp ở cầu thang đoạn nối tầng 2 với tầng 3.

Nhà nghỉ Hồng Anh thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh: Quốc Đô).

Nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Văn Lâm (cũ) nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngoài các vết máu ở tầng 2, từ phòng 201 kéo dài đến phòng 205, cơ quan công an phát hiện thêm các dấu máu dưới tầng 1 vương vào cầu thang. Phòng ngủ của vợ chồng ông T. có dấu hiệu bị lục soát.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định ông T. bị đâm 19 nhát dao, trong đó có những nhát dao chí mạng khiến nạn nhân mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định, trong lúc ra tay với các nạn nhân, đối tượng tình nghi cũng đã bị thương và trong quá trình lục lọi tài sản của bị hại, đối tượng tình nghi đã để lại nhiều vết máu.

Cơ quan điều tra đã thu lại những vết máu còn lưu lại hiện trường để đưa đi giám định nhằm xác định hung thủ gây án.

Vị khách bí ẩn ở phòng 205

Cùng với việc lấy lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra đã tạm giữ toàn bộ số khách đang thuê trọ tại nhà nghỉ Hồng Anh để phục vụ quá trình điều tra. Thời điểm này, tại nhà nghỉ có 2 phòng có khách thuê trọ gồm 3 thanh niên ở trên tầng 3 và một đôi nam nữ ở tầng 2.

Những người này cho biết, khoảng nửa đêm họ có nghe thấy tiếng cãi cọ, xô xát nhưng họ ngại va chạm nên đóng kín cửa phòng đi ngủ. Đến sáng, khi người giúp việc tri hô họ mới biết nhà nghỉ nơi mình thuê trọ xảy ra án mạng.

Lúc này, bà N.T.L. người giúp việc cho nhà nghỉ Hồng Anh cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng, trước khi vụ án mạng xảy ra có một nam thanh niên thuê trọ ở phòng 205, nhưng hiện nay không thấy người khách này.

Bà N.T.L. cho biết, vào chiều hôm trước (11/9/2013), người này có nhờ bà giặt một bộ quần áo. Bà L. còn khẳng định người này đã nhiều lần thuê phòng ở nhà nghỉ Hồng Anh.

Lúc này, tất cả mọi chú ý đều đổ dồn vào vị khách thuê phòng 205. Kiểm tra sổ lưu trú nhà nghỉ không có thông tin hay bất cứ giấy tờ nào liên quan đến người này. Các manh mối vẫn còn quá mơ hồ, người khách này là ai và đang ở đâu, không ai hay biết.

Tại phòng 205, cơ quan điều tra phát hiện một số dấu vân tay của người thuê phòng trên một số vật dụng. Những dấu vết này đã được gửi đến Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để giám định, phục vụ quá trình điều tra.

(Còn tiếp).