Thảm án gia đình rúng động Hollywood: Con trai ra tay sát hại cha mẹ

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nick Reiner (32 tuổi) bị bắt khi đang lẩn trốn tại một ga tàu điện ngầm gần hiện trường gây án.

Ngày 18/12, nghi phạm bị truy tố và ra hầu tòa với 2 tội danh giết người cấp độ một, sử dụng hung khí nguy hiểm với tình tiết tăng nặng là sát hại nhiều người.

Nghi phạm Nick Reiner đã bị bắt và phải hầu tòa (Ảnh: Reuters).

Trong lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt, tình trạng của Nick Reiner thu hút sự chú ý lớn. Theo ghi nhận của truyền thông Mỹ, nghi phạm có dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt u ám, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng về phía trước trong suốt phiên điều trần.

Nick Reiner bị còng tay, xích chân và phải mặc áo chống tự sát. Trước tòa, nghi phạm chỉ nói đúng các từ: “Vâng, thưa quý tòa” khi trả lời thẩm phán. Nick Reiner không phản bác các cáo buộc, đồng thời tự nguyện từ bỏ quyền được xét xử nhanh.

Alan Jackson - luật sư đại diện cho Nick Reiner - thừa nhận vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, song kêu gọi công chúng không vội vàng phán xét và tránh những hành động xúc phạm, thiếu tôn trọng các bên liên quan, đặc biệt là gia đình nạn nhân. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 7/1/2026.

Theo Page Six, Nick Reiner hiện bị giam giữ nghiêm ngặt tại Trại giam Twin Towers (Mỹ) và không được bảo lãnh. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể đối mặt với án tù chung thân không ân xá hoặc án tử hình. Văn phòng Công tố Mỹ cho biết sẽ cân nhắc việc theo đuổi án tử hình, tùy thuộc vào nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Đạo diễn Rob Reiner luôn đồng hành và ủng hộ con trai Nick Reiner trong sự nghiệp (Ảnh: Getty Images).

Nick Reiner là một trong 3 người con ruột của đạo diễn Rob Reiner và nhiếp ảnh gia Michele Singer Reiner. Nick có một anh trai là Jake Reiner và em gái là Romy Reiner. Cả hai hiện từ chối bình luận, nhưng trước đó thừa nhận đang trải qua nỗi đau không tưởng khi mất cha mẹ theo cách bi thảm.

Ngày 14/12, đạo diễn Rob Reiner (78 tuổi) và vợ là bà Michele Singer Reiner (68 tuổi) được phát hiện tử vong tại biệt thự của gia đình ở Los Angeles (Mỹ) với nhiều vết thương nghi do dao gây ra. Theo People, con gái Romy Reiner là người đầu tiên phát hiện sự việc.

Trước thời điểm xảy ra án mạng, Rob Reiner và con trai Nick được cho là đã có tranh cãi gay gắt khi cùng tham dự bữa tiệc do MC Conan O’Brien tổ chức tối 13/12.

Tại đây, Nick Reiner gây chú ý khi ăn mặc xuề xòa, trái ngược với không khí trang trọng của buổi tiệc. Cuộc cãi vã giữa Nick và cha mẹ được cho là khiến cả gia đình rời đi trong căng thẳng.

Gia đình hạnh phúc của đạo diễn tài năng Rob Reiner trước vụ thảm án (Ảnh: Instagram).

Một nguồn tin tiết lộ với TMZ rằng, trong những tháng cuối đời, bà Michele Reiner từng tâm sự với bạn bè về sự “bế tắc hoàn toàn” trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến con trai, bao gồm nghi vấn Nick Reiner lạm dụng chất gây nghiện.

Trước khi gây ra thảm kịch, Nick Reiner từng có quá khứ nhiều ồn ào. Con trai đạo diễn nổi tiếng thừa nhận vật lộn với chứng nghiện ma túy trong thời gian dài và từng rơi vào cảnh vô gia cư.

Trong cuộc phỏng vấn với People vào năm 2016, Nick Reiner cho biết bắt đầu nghiện từ tuổi thiếu niên, nhiều lần vào các trung tâm cai nghiện từ năm 15 tuổi. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, anh rời xa gia đình và sống lang thang tại nhiều bang ở Mỹ.

Nick từng chia sẻ quãng thời gian nghiện ngập và vô gia cư là chất liệu để anh đồng biên kịch bộ phim bán tự truyện Being Charlie. “Giờ đây, tôi đã ở nhà một thời gian dài và đang dần thích nghi với cuộc sống tại Los Angeles cũng như việc ở gần gia đình”, Nick từng nói.

Theo nguồn tin thân cận, Nick Reiner thường xuyên oán giận cha và tự ti vì không đạt được thành công trong điện ảnh như Rob Reiner. Vợ chồng đạo diễn từng xem con trai như “quả bom nổ chậm” và có thời điểm đe dọa đuổi Nick ra khỏi nhà.

Những người thân quen với gia đình Reiner bày tỏ sự bàng hoàng trước thảm án cướp đi sinh mạng của cặp vợ chồng đạo diễn lừng danh. Dù biết Nick Reiner có tiền sử bạo lực, họ cho biết chưa từng nghĩ anh có thể ra tay sát hại cha mẹ ruột.

Đạo diễn Rob Reiner và vợ đều là những nghệ sĩ tài năng của nước Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Rob Reiner là con trai của cố danh hài, diễn viên kiêm biên kịch huyền thoại Carl Reiner. Tiếp nối di sản của cha, Rob Reiner trở thành một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn tại Hollywood. Ông từng giành hai giải Emmy với vai diễn Michael trong loạt phim truyền hình kinh điển All in the Family (1971-1979).

Sự nghiệp đạo diễn của Rob Reiner gắn liền với loạt tác phẩm thành công như This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990), A Few Good Men (1992)…

Vợ ông, bà Michele Singer Reiner (SN 1957), là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật. Hai người gặp nhau khi Rob Reiner thực hiện bộ phim tình cảm lãng mạn When Harry Met Sally, kết hôn năm 1989 và có 3 người con chung là Jake, Nick và Romy. Ngoài ra, đạo diễn còn có một con gái nuôi với người vợ cũ quá cố - nữ diễn viên Penny Marshall.