Mẹ nữ sinh bị xe cán tử vong ở Vĩnh Long: "Trả lại công bằng cho con tôi"

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong, chiều 5/8, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, mẹ nữ sinh) đã làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để trao đổi một số nội dung.

Gia đình nữ sinh N.N.B.Tr. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Hiền cho biết, cơ quan công an đã đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, tài xế gây ra vụ tai nạn cho con gái bà) vào ngày 26/6 để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời ghi nhận về mức bồi thường thiệt hại như ma chay, cứu chữa, bồi thường thiệt hại tinh thần cho gia đình.

"Đến thời điểm hiện tại tôi không có yêu cầu gì về mức bồi thường, tôi chỉ mong vụ án sớm được làm sáng tỏ, cá nhân nào làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với việc không khởi tố vụ án hình sự, với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" phải làm rõ nội dung này, trả lại công bằng cho con gái tôi", bà Hiền nói.

Qua buổi làm việc với lực lượng chức năng, luật sư Hoàng Cao Sang, Đoàn luật sư TPHCM, người hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho gia đình nạn nhân Tr., cho biết buổi làm việc hôm nay rất khách quan trong vấn đề giải quyết vụ tai nạn.

"Thông qua việc khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung, tôi thấy đây là một giai đoạn mới hoàn toàn đối với quá trình khởi tố.

Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi thì vụ án không thể nào "chìm xuồng" được. Tôi tin rằng sắp tới sẽ có bản kết luận điều tra, sau đó chắc chắn phải đưa ra toà xét xử", ông Sang nói thêm.

Ngoài ra, ông Sang cho rằng, đằng sau vụ án tai nạn giao thông sẽ có vấn đề sai phạm liên quan đến việc làm sai lệch vụ án, ông mong rằng sẽ có kết quả mới. Vụ án về an toàn giao thông đã có đầy đủ rồi thì phải có khởi tố vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi, học lớp 9), ngụ tại xã Trà Côn, tử vong.

Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can ký nhận.

Cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 4/9/2024, khiến em N.N.B.Tr. tử vong.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển ô tô tải đã vượt xe bán tải đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự, với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Do không đồng tình với kết quả xử lý vụ tai nạn, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long, ông Phúc (cha của bé Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Trung. Sau đó, ông Phúc dùng súng bắn vào đầu mình tự sát. Ông Phúc tử vong vào tối cùng ngày.

Về vụ nổ súng trên, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.