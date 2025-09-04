Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ 1): Án mạng giữa mùa đông

Giữa tháng 11/2010, một vụ án giết tài xế xe ôm, cướp tài sản xảy ra gần cổng sau của Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ, đóng trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân là một người hiền lành, trụ cột chính trong gia đình, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Lái xe ôm bị sát hại dã man

Tối 12/11/2010, như thường lệ anh Đ.Q.Đ. (SN 1974), trú phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam cũ, giữa tiết trời giá lạnh, lái xe ra ngã ba cầu Hồng Phú làm nghề lái xe ôm. Theo đúng lịch trình hàng ngày, anh Đ. sẽ về nhà lúc 5h sáng hôm sau để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đến 6h sáng 13/11/2010, chị L.T.H. (vợ anh Đ.), vẫn không thấy chồng về nên đã nhắn tin vào số di động của chồng nhưng không thấy hồi âm. Đợi mãi không thấy chồng nhắn tin lại nên chị gọi điện nhưng không liên lạc được.

Sốt ruột vì không gọi được cho chồng, chị H. liền gọi cho người anh rể bán hàng ở ngã ba cầu Hồng Phú hỏi xem anh Đ. tối qua có làm ở khu vực đó không thì nhận được câu trả lời rằng không thấy.

Thi thể anh Đ.Q.Đ., lái xe ôm được phát hiện ở khu vực vắng vẻ gần cổng sau của Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ (Ảnh minh hoạ).

Lo có chuyện chẳng lành với chồng mình, chị H. cũng hỏi một đồng nghiệp của chồng thì cũng nhận được câu trả lời đêm hôm qua không thấy anh Đ. đi làm.

Được một lúc, chị H. nghe thông tin gần cổng sau Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ, có người bị giết. Chị H. lập tức chạy xuống, khi gần đến nơi chị bàng hoàng nhận ra giầy, tất và chiếc áo khoác, là của chồng mình, còn mặt nạn nhân thì bị biến dạng…

Nhận được thông tin có vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam cũ, đã đến hiện trường điều tra, xác minh sự việc.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.Q.Đ., tử vong do đa chấn thương ở vùng đầu, đứt tủy sống.

Khoanh vùng truy tìm nghi can gây án

Cảnh sát xác định, nạn nhân bị sát hại vào khoảng đêm 12 rạng sáng ngày 13/11/2010. Khi rời khỏi nhà, anh Đ. lái chiếc xe máy nhãn hiệu WaveS mang biển kiểm soát 90H5-82xx và mang theo một điện thoại di động cùng chiếc ví đựng bên trong một số giấy tờ. Tuy nhiên, những tài sản trên đã không còn.

Xác định đây là vụ trọng án, cơ quan công an đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua xác minh nhân thân, nạn nhân là một người đàn ông tốt bụng, chăm chỉ làm ăn. Kinh tế gia đình nạn nhân khó khăn, anh Đ. trụ cột chính trong gia đình, làm nghề xe ôm. Nạn nhân cũng không có mâu thuẫn hay thù oán với ai nên cơ quan điều tra tập trung vào hướng nạn nhân bị giết hại cướp tài sản.

Quá trình xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, các trinh sát phát hiện đối tượng Trịnh Công Trường (SN 1992) là sinh viên Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian.

Các trinh sát xác định, vào khoảng thời gian hung thủ sát hại anh Đ., đối tượng Trường có về nhà trọ thay quần áo rồi vội vàng bỏ đi trong đêm.

(Còn tiếp).