Vụ án giết bạn gái đẩy xuống mương nước (kỳ 1): Thi thể nằm dưới mương

Thi thể nữ giới nằm dưới mương nước

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/10/2017, người dân thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ phát hiện xác một phụ nữ nằm dưới mương nước.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam cũ đã đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua công tác khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là phụ nữ khoảng từ 35 đến 40 tuổi, đang trong giai đoạn bắt đầu phân hủy.

Khu vực mương nước thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, nơi phát hiện thi thể nạn nhân năm 2017 (Ảnh: Minh Tuyến).

Cảnh sát nhận định, quần áo trên người của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục. Nguyên nhân tử vong do ngạt nước. Trên vùng đầu, trán nạn nhân có nhiều vết thương do vật tày cứng gây nên. Cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ giết người, hiếp dâm.

Ngày 26/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cũ đã quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án huy động lực lượng hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện tập trung các biện pháp điều tra.

Quá trình xác định danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt đã biến dạng do các vết thương gây ra, vài bộ phận trên cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Xác định danh tính nạn nhân xấu số

Mặc dù gặp khó khăn trong quá trình xác định danh tính nạn nhân, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được danh tính nạn nhân là chị B.T.H. (SN 1983), trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Tiến hành dựng các mối quan hệ của nạn nhân, người nhà của chị H. cho biết, chị H. làm công nhân ở một công ty thuộc Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ. Chị H. đã ly dị chồng và sống cùng với cô con gái tại nhà bố mẹ đẻ. Hằng ngày, chị làm việc và phần lớn thời gian ở nhà trọ thuộc TP Phủ Lý.

Chị H. là công nhân lao động chăm chỉ, sống đơn thuần, rất hòa đồng với đồng nghiệp, trong cuộc sống không có mâu thuẫn gì với ai.

Từ những manh mối thu thập được, cùng với kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra loại bỏ việc chị H. bị sát hại do mâu thuẫn trong đời sống. Cơ quan điều tra nhận định là có động cơ chị H. bị giết hại và phi tang, có thể do mâu thuẫn tình ái.

Quá trình khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ giết người, hiếp dâm (Ảnh: Minh Tuyến).

Từ những nhận định trên, cơ quan điều tra đã khoanh vùng những đối tượng có quan hệ tình ái, quan hệ ngoài xã hội với nạn nhân.

Các trinh sát đã thu thập được những thông tin quý giá từ người nhà và những người sống cùng với phòng trọ của nạn nhân.

Theo thông tin cung cấp, trước thời điểm xảy ra vụ án, chị H. có đưa một người đàn ông về nhà, nói rằng là bạn trai của mình, nhà ở huyện Lý Nhân nhưng không nói cụ thể địa chỉ ở đâu.

Đặc biệt, những người bạn sống cùng phòng trọ nạn nhân cho biết, vào tối 23/10/2017, người bạn trai của chị H. có mang 1 con gà đến phòng trọ để mọi người cùng nấu cơm ăn, sau đó, chị H. đi chơi với đối tượng bằng chiếc xe Wave màu đỏ nhưng không rõ biển kiểm soát.

Từ những thông tin quý giá trên, ban chuyên án đã lần ra đối tượng nghi vấn gây ra cái chết thương tâm của chị H..

(Còn tiếp).