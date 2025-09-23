Ông lão bị khởi tố vì mắc điện bẫy chuột khiến 2 người tử vong

Ngày 23/9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can T.Q.H. (79 tuổi, trú tại thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây) về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023, ông H. đã nhiều lần dùng dây kẽm nối điện từ công tơ của gia đình kéo xuống ruộng lúa để diệt chuột.

Hiện trường vụ việc 2 người đàn ông ở tỉnh Gia Lai bị điện bẫy chuột giật tử vong (Ảnh: Doãn Công).

Tối 16/9, ông H. tiếp tục mắc điện trên ruộng nhưng không có cảnh báo nguy hiểm. Khoảng 21h30 cùng ngày, 3 người đàn ông, gồm: L.V.H. (33 tuổi), Đ.P.T. (33 tuổi) và Đ.N.P. (28 tuổi) cùng trú tại thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây, đến khu vực gần ruộng gia đình ông H. để săn bắt chim.

Sau đó, anh H. và T. xuống ruộng, cách mép bờ khoảng 2m bất ngờ ngã xuống. Thấy vậy, anh P. gọi lớn nhưng không ai trả lời.

Nghi bạn bị điện giật, anh P. tìm cách giải cứu nhưng bất thành nên chạy đi tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, khi người dân đến ngắt công tơ điện nhà ông H. thì 2 nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ vật chứng gồm đoạn dây điện, dây kẽm dài hơn 67m, 35 thanh tre làm cọc, một khẩu súng tự chế cùng một số tang vật liên quan.

Kết quả giám định cho thấy, nguyên nhân tử vong là do bị điện giật.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, vụ án là lời cảnh tỉnh cho người dân việc sử dụng điện để bẫy chuột, bẫy thú là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây chết người và bị xử lý hình sự về tội Giết người.

Đơn vị này khuyến cáo người dân cần tìm các biện pháp an toàn, đúng quy định để bảo vệ mùa màng, tuyệt đối không được tự ý mắc điện ra đồng ruộng, vườn rẫy.