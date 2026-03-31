Vụ nam sinh bị đánh hội đồng ở Hà Nội: Truy tìm nghi phạm thứ 3

Ngày 31/3, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị xác định được danh tính nghi phạm thứ 3 trong vụ nam thanh niên 19 tuổi bị hành hung trên phố Nguyễn Khang.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi cư trú để xác minh, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang khẩn trương truy tìm và kêu gọi đối tượng sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 28/3, anh M. (19 tuổi, nam sinh đại học, trú tại Quảng Ninh) lái xe máy đi trên đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà thì xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 30M-627.57.

Giáp Đức Sơn (áo đen) và Nguyễn Minh Đức (Ảnh: CA).

Sau đó, chiếc xế hộp đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, ép xe máy của anh M. vào vỉa hè. Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào nam thanh niên.

Gây án xong, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau 10 giờ điều tra truy xét liên tục, lực lượng công an đã bắt giữ Giáp Đức Sơn (46 tuổi, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội). Giáp Đức Sơn được xác định có 3 tiền án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng nhanh chóng bị đẩy lên thành hành vi bạo lực nguy hiểm.