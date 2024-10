Nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng ở Hà Nội

Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố bị can đối với N.T.Đ (17 tuổi) và Cao Phúc Nguyên (24 tuổi, cùng trú huyện Mỹ Đức) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, tháng 10, Đ. cho rằng L.A.N. (16 tuổi, học sinh lớp 11 thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức) đồn Đ. "tán" bạn gái N..

Đối tượng Cao Phúc Nguyên (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sáng 9/10, Đ. đứng chờ N. ở cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức. Khi thấy N. đi ra, Đ. chặn xe và yêu cầu đối phương lên xe của Đ. để nói chuyện.

Tại thôn 7, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Đ. đấm vào mặt N. làm nam sinh ngã xuống đất. Lúc này, Cao Phúc Nguyên (người quen Đ.) đi đến, cùng Đ. đá vào đầu N.. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe là 8%.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đ. và Nguyên có tính côn đồ và gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi.

Trong 2 bị can, Nguyên bị bắt tạm giam, còn Đ. bị cấm đi khỏi nơi cư trú.