Nam sinh 19 tuổi bị đánh hội đồng trên phố ở Hà Nội

Ngày 29/3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đang truy tìm những người liên quan vụ nam sinh viên 19 tuổi bị hành hung trên phố Nguyễn Khang, xảy ra đêm 28/3.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhóm người hành hung trên vỉa hè phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

Theo nội dung clip, nạn nhân nằm dưới đất, gần như không còn khả năng chống cự, trong khi một người đàn ông ngồi đè lên, dùng vật giống gậy gỗ đánh liên tiếp. Một người khác mặc áo trắng cũng tham gia hành hung bằng vật dài.

Nam sinh bị người đàn ông tấn công (Ảnh: Đ.L.).

Liên quan vụ việc, bà T. (52 tuổi, trú tại Quảng Ninh) cho biết người bị đánh là con trai bà, N.Q.M. (19 tuổi), hiện là sinh viên năm thứ nhất tại một trường đại học ở Hà Nội.

Theo lời người nhà, khoảng 23h15 ngày 28/3, M. đi cùng bạn trên phố Nguyễn Khang thì gặp nhóm người đi ô tô biển kiểm soát 30M-627.57 có biểu hiện đi ngược chiều, phóng nhanh và vượt ẩu. Sau đó, nhóm này bị cho là đã chặn đầu xe, dùng hung khí tấn công và đánh hội đồng M. khiến nạn nhân bị thương.

Ngay trong đêm, gia đình từ Quảng Ninh lên Hà Nội để vào bệnh viện chăm sóc M.. Hiện nạn nhân được cấp cứu, theo dõi tại bệnh viện và chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ chấn thương.

T.Q., người đi cùng M. tối 28/3, cho biết khi xảy ra mâu thuẫn, dù đã cố gắng can ngăn và kêu gọi sự trợ giúp từ người xung quanh, nhóm người trên vẫn tiếp tục hành hung với thái độ hung hãn.