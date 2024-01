Vụ mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi: "Tôi sai khi không báo chính quyền"

Chiều 29/1, phóng viên Dân trí quay lại khu phố 6, phường Hưng Long (TP Phan Thiết, Bình Thuận), tìm đến gia đình bà Phạm Thị Tuyết (68 tuổi), mẹ của nạn nhân T.V.T., cũng là bà nội của nghi phạm Trần Văn Lộc (19 tuổi).

Ngày cuối năm, xóm biển cạnh cảng vận tải Phan Thiết vắng vẻ. Căn nhà nhỏ đơn sơ của bà Tuyết nằm trong con hẻm nhỏ, chỉ vừa 2 chiếc xe máy tránh nhau. Bên trong nhà bàn thờ ông T.V.T. vừa dựng vẫn còn ngút khói nhang.

Bà Phạm Thị Tuyết trước căn nhà nhỏ vừa xảy ra biến cố của mình (Ảnh: H.B).

Trong nỗi đau vừa mất con, đứa cháu đích tôn Trần Văn Lộc cũng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra liên quan đến cái chết của cha ruột, bà Tuyết thất thần. Sau khi an táng ông T., bà Lộc được cơ quan công an mời lên làm việc rồi cho về nhà. Cháu nội Trần Văn Lộc sau khi đầu thú đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Trong lời nói ngắt đoạn, bà Tuyết kể bà có 3 người con gồm ông T. và 2 con gái đã đi lấy chồng. Con dâu bà bỏ 2 cha con ông T. khi Lộc mới 4 tháng tuổi. Từ đó hai cha con ông T. sống với vợ chồng bà Tuyết. Cách đây 3 năm, chồng bà Tuyết qua đời nên căn nhà nhỏ chỉ còn bà, ông T. và Lộc.

"Lộc học đến lớp 6 thì nghỉ học. Mấy năm nay Lộc đi làm ở TPHCM, mới về nhà cách đây vài tháng. Tối xảy ra chuyện, T. đi nhậu về rồi hai cha con lớn tiếng, cãi nhau. Khi xảy ra chuyện, tôi ngủ phòng trong, hàng xóm cũng không ai biết", bà Tuyết kể.

Theo lời bà lão 68 tuổi: "Sự việc quá đau lòng. Do hoảng loạn nên tôi đã sai khi không báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhà cũng neo người, sự việc đến bất ngờ, giờ gia đình chấp hành theo quyết định của pháp luật. Mong sao pháp luật khoan hồng để cháu Lộc sớm về nuôi vợ con".

Được biết, trước khi xảy vụ án, Lộc về nhà xin cha đi hỏi vợ ở Đồng Nai nhưng ông T. không đồng ý. Theo bà Tuyết, Lộc kể bạn gái đang có bầu.

Bà Tuyết bất thần khi mọi việc xảy ra quá đau buồn (Ảnh: H.B).

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình thuê đội mai táng ở địa phương lo hậu sự ông T. Khi đám tang đang diễn ra, cơ quan công an vào yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Ngồi trước con hẻm nhỏ, một hàng xóm lâu năm với bà Tuyết, chia sẻ: "Sự việc xảy ra cũng đau lòng. Do nhà bà Tuyết diện khó khăn, đám tang được các hội nhóm thiện nguyện, nhà chùa chung tay hỗ trợ. Cháu Lộc cũng không cố ý. Gia đình đã quá nhiều nỗi đau rồi, mong pháp luật xử đúng, nhìn nhận đúng tính chất vụ việc để cháu Lộc có cơ hội sớm về với gia đình".

Nhiều hàng xóm cũng chia sẻ Lộc hiền lành, chịu khó làm ăn. "Mẹ nó bỏ đi từ nhỏ, thấy gia đình khó khăn, cháu nó nghỉ học sớm, đi Sài Gòn làm từ lúc 16 tuổi. Nghe đâu bạn gái mới có tin vui, giờ thì gia đình lại xảy ra biến cố", người hàng xóm nói.