Vụ mẹ ôm con khóc, tố bị móc túi ở TPHCM: Sẽ thực nghiệm hiện trường

Chiều 12/2, thông tin từ Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, sáng cùng ngày, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, đã đến trụ sở công an xã để làm việc với bà H.T.X. (37 tuổi, tạm trú tại xã Ea Ô), người trong clip tố bị móc túi khi đưa con đi thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM.

Người phụ nữ tại Đắk Lắk ôm con khóc kể lại sự việc bị móc hết tiền khi đưa con trai đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, qua làm việc với cơ quan công an, bà X. vẫn khẳng định bà bị kẻ gian móc túi nên đã quay clip khóc lóc, kể lại sự việc và đăng lên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, bà X. cho rằng bà không tự dựng lên câu chuyện mất tiền.

"Qua lời khai ban đầu của bà X., Công an phường Bến Nghé đã mời người phụ nữ này xuống lại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chỉ điểm tại hiện trường nơi bà X. cho rằng đã bị mất tiền, từ đây để cơ quan chức năng đối chiếu kỹ các camera an ninh", nguồn tin cho biết.

Được biết, lúc 14h30 ngày 12/2, bà X. đã cùng Công an phường Bến Nghé di chuyển từ Đắk Lắk xuống TPHCM để làm rõ vụ việc.

Trên trang Facebook cá nhân, bà X. cũng liên tiếp đăng tải các thông tin phủ nhận việc đưa con trai ốm yếu ra để bịa câu chuyện bị móc túi nhằm kêu gọi cộng đồng giúp đỡ tiền bạc.

Bà X. cho rằng, bà đã nhận được hơn 27 triệu đồng tiền giúp đỡ kể từ khi bà đăng tải clip về việc bị móc túi khi đưa con đi khám và số tiền này bà chỉ sử dụng để khám cho con, không sử dụng cho mục đích cá nhân. Đồng thời, bà nói sẽ gửi trả lại tiền sau khi vụ việc xong xuôi.

"Em có nợ nần túng quẫn thì cũng không đưa con ra để lừa đảo lòng thương của mọi người. Em mất hết tiền, mới xin mọi người một ít để khám cho con", bà X. chia sẻ trên trang cá nhân.

Người phụ nữ chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Vào ngày 10/2, người dùng mạng xã hội Facebook đã chia sẻ đoạn clip một người phụ nữ ôm con khóc, cầu cứu cộng đồng mạng trước cổng khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trong clip, người phụ nữ cho biết, khoảng 4h30 ngày 10/2 đã dẫn con từ Đắk Lắk đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám bệnh. Khi ngồi chờ xe ngoài cổng bệnh viện, có 2 người đến hỏi đường và sau đó bà bị móc túi lấy hết 9,5 triệu đồng đã để dành khám bệnh cho con.

Clip nhanh chóng được chia sẻ và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng. Qua đó, nhiều người đã chuyển khoản tiền cho người phụ nữ để giúp đỡ hai mẹ con.

Tuy nhiên, sau đó đã rộ lên thông tin người phụ nữ này tự bịa ra câu chuyện bị móc túi để lợi dụng tình thương của người khác nhằm xin tiền.

Với các thông tin, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp với Công an Phường Bến Nghé trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Phía Bệnh viện Nhi đồng 2 đã đăng thông tin: "Chưa phát hiện có sự việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 như lời kể. Công an phường Bến Nghé phối hợp với Công an Quận 1 tiếp tục làm rõ vụ việc".

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên vào chiều 11/2, bà X. khẳng định đã bị móc túi hết số tiền và không bịa đặt để trục lợi. Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ người dân, bà đã nhanh chóng xóa bài đăng vì số tiền đủ để đưa con vào khám bệnh và trở về Đắk Lắk vào đêm 10/2.

Bà X. nói thêm, bà sẵn sàng hợp tác với công an để làm sáng tỏ vụ việc này.