Vụ hài cốt phụ nữ trong bể nước: Nghi phạm 13 năm sống ám ảnh, sợ hãi

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự đối với Bùi Trung Thành (30 tuổi, ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về cái chết của chị N.T.T. cách đây 13 năm (năm 2010). Thời điểm bị sát hại, chị T. 35 tuổi.

Nghi phạm Bùi Trung Thành (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Bùi Trung Thành khai nhận, thời điểm xảy ra vụ án bản thân mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Mặc dù kinh tế gia đình khá giả nhưng do nghiện ma túy, cờ bạc nên Thành nợ nần nhiều.

Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị T. bán gas vì biết chị này có trang sức là dây vàng đeo trên người.

Ngày 3/12/2010, Thành không gọi điện thoại mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị T. chở đến nhà mình một bình gas. Đây chính là lý do thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan công an đã không đưa Thành vào danh sách tình nghi, do không có dấu vết trao đổi bằng điện thoại.

Khi chị T. mang gas đến nhà, Thành bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Nghĩ là chị T. đã chết, sau khi tháo lấy sợi dây chuyền, Thành bế nạn nhân ra bể nước để không sau nhà và giấu xác tại đây.

Nghi phạm Bùi Trung Thành thực nghiệm lại hành vi giấu xác nạn nhân trong bể nước (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tránh bị phát hiện, Thành còn dùng cành cây phủ lên miệng bể rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, Thành mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt xuống dưới. Còn sợi dây chuyền vàng Thành mang bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết.

Bùi Trung Thành thú nhận, trong suốt 13 năm qua, bản thân luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Mỗi ngày Thành chỉ ngủ được một vài tiếng, còn lại là thao thức vì bị ám ảnh.

Nhiều lúc ngồi với bạn bè, người thân, Thành luôn than thở rằng cuộc sống của mình sẽ không biết đi đâu, về đâu. Luôn mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ nhưng Thành cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá.

Vì vậy Thành không lập gia đình vì lo sợ vợ con sau này sẽ bị liên lụy. Thành còn nghĩ đến việc báo hiếu sớm nên từ sau khi gây án, hắn lao vào kiếm tiền xây nhà, trang trải cho mẹ trước lúc đền tội.

Do đối tượng bị ám ảnh về tội ác của mình nên khi khai nhận hành vi của mình, Thành nhớ rõ từng chi tiết, phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được.

Được sự động viên, giải thích của cán bộ điều tra, Bùi Trung Thành đã giữ bình tĩnh, hợp tác với cơ quan công an trong quá trình lấy lời khai và thực nghiệm điều tra.

Khu vực bể nước - nơi phát hiện hài cốt chị T. (Ảnh: N.H.).

Về diễn biến vụ việc, ngày 7/12, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q. tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân.

Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tập trung xác minh.

Kết quả ban đầu: Bộ hài cốt được xác định là chị N.T.T. Gia đình cho biết chị T. đã mất tích từ ngày 9/12/2010.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự, ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để mở rộng điều tra.

Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an xác định Bùi Trung Thành là nghi phạm gây án. Thành khai nhận đã gây ra cái chết của chị N.T.T. khi thực hiện hành vi cướp tài sản của chị này ngày 9/12/2010, sau đó giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải.