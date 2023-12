Bắt nghi phạm vụ phát hiện hài cốt phụ nữ trong bể nước ở Hải Phòng

Chiều 22/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố này đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Trung Thành để điều tra về cái chết của chị N.T.T. (35 tuổi, ở cùng thôn với Thành) cách đây 13 năm (năm 2010).

Hiện trường nơi phát hiện hài cốt chị T. (Ảnh: N.H.).

Về diễn biến vụ việc, ngày 7/12, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q. tại thôn 5, xã Lại Xuân.

Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tập trung xác minh.

Kết quả ban đầu: Bộ hài cốt được xác định là chị N.T.T. Gia đình cho biết chị T. đã mất tích từ ngày 9/12/2010.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự, ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để mở rộng điều tra.

Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an xác định Bùi Trung Thành là nghi phạm gây án. Thành khai nhận đã gây ra cái chết của chị N.T.T. khi thực hiện hành vi cướp tài sản của chị này ngày 9/12/2010.

Sau đó, Thành giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Bùi Trung Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.