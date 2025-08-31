Hai cháu nhỏ cùng gia đình tử vong bất thường ở hai nơi

Lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh thông tin, sáng 31/8, người dân thôn Nhạc Miễu phát hiện một cháu bé tử vong dưới ao nên báo chính quyền. Khi kiểm tra phòng trọ gần hiện trường, công an phát hiện thêm một cháu bé khác tử vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đ.X.).

Thông tin ban đầu, hai nạn nhân sinh năm 2013 và 2017, là con của cặp vợ chồng quê Hải Phòng đang thuê trọ tại thôn. Gia đình thuê hai phòng, một cho bà và hai cháu ở, một cho bố mẹ.

Tại phòng trọ, công an ghi nhận người bà có vết thương ở tay, hiện trường có nhiều vết máu. Người bà đã được đưa đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ các cháu đi làm, không có nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Như Quỳnh điều tra, làm rõ.