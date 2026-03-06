Vụ giết một con tê tê, 3 người dính án: Bắt thêm người đàn ông nước ngoài

Ngày 6/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Zhang Senlin (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại phường Bắc Nha Trang) để điều tra tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đây là bị can thứ 4 bị khởi tố liên quan đến việc giết một con tê tê - loài động vật nguy cấp, quý hiếm - để chế biến món ăn.

Zhang Senlin tại cơ quan công an (Ảnh: Lê Xuân).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố Võ Thị Diễm Kiều (40 tuổi, vợ Zhang Senlin, chủ nhà hàng Hòa Nhân Ân) cùng 2 nhân viên của nhà hàng này.

Theo điều tra, tối 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc Công ty TNHH Saroman, địa chỉ 56 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, do Võ Thị Diễm Kiều làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực bếp của nhà hàng có một cá thể nghi là tê tê đã chết. Kết quả giám định xác định đây là tê tê Java - loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Diễm Kiều khai đã chỉ đạo nhân viên đặt mua tê tê còn sống. Sau đó, Kiều yêu cầu hai nhân viên giết mổ, chế biến món ăn để phục vụ khách.