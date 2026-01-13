Vợ nạn nhân bị đánh tàn phế 2 năm trước: "Công lý đã đến với gia đình tôi"

Hai năm chờ đợi những kẻ gây án bị xử lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hội (27 tuổi), Phan Thanh Tùng (39 tuổi) và Hồ Văn Viên (32 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk, để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là anh V.M.Đ. (40 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp).

Anh Đ. bị liệt, yếu tứ chi, mất nhận thức sau khi bị đánh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận tin báo về việc công an khởi tố những kẻ hành hung chồng đến liệt tứ chi, chị Nguyễn Thị Liễu (39 tuổi) không cầm được nước mắt.

Theo chị Liễu, suốt 2 năm qua, gia đình chị rơi vào bế tắc khi chồng bị đánh đến tàn phế nhưng nhiều lần giám định đều cho kết quả thương tật 0% và những kẻ gây ra vụ việc chưa bị pháp luật xử lý.

"Chồng tôi từ người khỏe mạnh, trụ cột gia đình đã trở thành người bại liệt, mất ý thức, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Nghe tin các đối tượng bị khởi tố, tôi chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc vì công lý cuối cùng đã đến với gia đình mình", chị Liễu nói.

Anh Đ. thời điểm bị các đối tượng hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Người phụ nữ cho biết vợ chồng chị có với nhau 2 người con gái. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Đ. làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng.

"Từ ngày chồng tôi bị đánh đập đến nay, những người gây ra vụ việc chưa từng hỏi han. Chúng tôi mong vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", chị Liễu lên tiếng.

Một vụ án, 5 cơ quan giám định thương tật

Sau khi bị đánh vào ngày 26/10/2023, anh Đ. được đưa đến nhiều bệnh viện để thăm khám, điều trị với chẩn đoán tổn thương nông ở đầu.

Kết luận giám định số 476 ngày 26/12/2023 của Trung tâm Pháp Y tỉnh Phú Yên (cũ) xác định, tại thời điểm giám định các vết sưng bầm vùng môi, lưng, hông trái và hai tay của anh V.M.Đ. là 0%, phần yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Kết luận số 33 ngày 27/3/2024 của Phân viện Pháp Y quốc gia TPHCM nêu phần sưng nề vùng môi, lưng, hông trái, 2 cẳng tay hiện không còn dấu vết với tỷ lệ tổn thương 0%.

Bản kết luận cho rằng không đủ cơ sở xác định liệt tứ chi; tổn thương đầu, mặt do chấn thương hay bệnh lý; riêng tình trạng trầm cảm sau chấn thương không thuộc phạm vi giám định của đơn vị này.

Kết luận số 118 ngày 6/6/2024 của Trung tâm Pháp Y tâm thần khu vực Tây Nguyên cho rằng tại thời điểm giám định, bệnh nhân Đ. bị bệnh sa sút trí tuệ, yếu, liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân. Đối với yếu, liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, trung tâm này đề nghị giám định thêm tại cơ sở pháp y để xác định tỷ lệ tổn thương.

Đối tượng Trần Văn Hội tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp).

Tiếp đó, tại kết luận số 163 ngày 25/11/2024 của Viện Pháp Y quốc gia nêu rõ không phát hiện dấu vết thương tích vùng đầu, không đủ cơ sở xác định yếu, liệt tứ chi và trầm cảm có liên quan đến chấn thương ngày 26/10/2023.

Đồng thời, Viện Pháp Y quốc gia đề nghị chuyển phần trầm cảm và sa sút trí tuệ sang giám định pháp y tâm thần để đánh giá.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận giám định số 470 ngày 18/12/2025 xác định, trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đ. không mắc bệnh tâm thần; sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động do sang chấn tâm lý, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Sau khi có kết quả giám định bổ sung, ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc này.